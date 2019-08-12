АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 12 АВГУСТА
- На Центральном республиканском стадионе Душанбе в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) состоятся матчи 3-го тура: 17:00 – Иран – Туркменистан, 20:00 – Таджикистана – Афганистан.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 12 АВГУСТА
1981 - Представлен персональный компьютер IBM PC.
2018 - В низовьях ледника Фортамбек совершил жесткую посадку вертолет МИ-8 с 13 альпинистами и тремя членами экипажа на борту: три альпиниста и два таджикских вертолетчика погибли.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 12 АВГУСТА
1927 – Родилась литературный критик, литературовед, доктор филологических наук Лариса Демидчик.
1931 – Родился философ Ниёз Сафаров.
1940 – Родился поэт и журналист Нозирджон Бохири.
1942 – Родился доктор исторических наук, профессор Назирчон Турсунзода.
1971 – Родился композитор Абдурахмон Мадхолов.
Интерактивная карта погоды по Таджикистану на 12 августа от чешской компании Windy.com.
Директори Маркази исломшиносӣ мухолифи дастархонороии серхарҷ ва идгардак аст
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