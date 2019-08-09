Этого человека в Таджикистане знают многие. Приехав однажды в наш солнечный край, он остался здесь и посвятил себя развитию таджикского музыкального искусства. Речь идет о прекрасном звукорежиссере и музыканте Зурабе Кокоеве, которому сегодня исполнилось 60 лет. О том, как автомеханик IV разряда стал музыкантом – в материале «АП».

Ближе к Богу

У Зураба интересная судьба. Сам осетин, родом из Грузии. Любит всех женщин и ненавидит националистов. Ему нравится шутить и очень не нравится, когда журналисты задают много вопросов. Скажу честно, от интервью этот человек наотрез отказался, и мне пришлось по крупицам собирать все, что о нем знаю через друзей, из журналов и интернета. Но и там о нем мало знают и скудно пишут, хотя за 40 лет своей музыкальной деятельности, у Зураба в Таджикистане набралось немало заслуг. И немало друзей.

Года четыре назад, в журнале VIPzone Зураб поделился своими мыслями. Он тогда назвал музыку смыслом всей своей жизни. «Человек, не любящий музыку – бездушный. Музыка делает нас ближе к Богу. Музыка - это наши мысли вслух», - признался он. Не знаем, он так считает до сих пор или нет. В прошлом году наш Зурик (так называют его друзья) перенес инфаркт и немного отошел от дел.

Признание в любви к родине

Но наш герой не всегда был звукорежиссером. Начинал Зураб с технической специальности. Учился в ПТУ в Рустави, получил специальность автомеханика четвертого разряда. Потом поступил в политехнический институт учиться на гидрогеолога. Но как-то раз случайно нашел повестку в военкомат, которую от него скрывали родители, побоявшиеся за сына, и «убежал» в армию. Служил в Белоруссии, в ракетных войсках стратегического назначения. В Таджикистан попал в 1982 году, поступив в филиал Самаркандского кооперативного института. Учеба – учебой, а Душанбе ему так понравился, что он решил остаться тут немного. Но получилось… на 40 лет.

Поэтому Зураб считает себя человеком с тремя Родинами. «Грузия - страна, где я родился, и где навеки осталось мое сердце. Беларусь – место, где я служил. И Таджикистан, где прошла вся моя сознательная жизнь», - как-то признался Зураб в интервью.

«Знаком с Зурабом на протяжении почти четверти века, что живу в Душанбе, - рассказывает Нукри Георгадзе, предприниматель. - Если взять, то сегодня в нашей грузинской диаспоре наберется от силы, человек десять. Остальные все уже уехали. Но я каждый раз радуюсь, увидев у себя в гостях Зураба. И хотя он осетинского происхождения, чистую грузинскую речь, на которой даже я не могу говорить, можно услышать из его уст, что придает мне сил, когда я скучаю по родине».

Очередь к Зурабу

Музыкальную карьеру Зураб Кокоев начинал с обычного барабанщика, играл во многих рок-группах, которые тогда появились в столице. И вообще, Душанбе в начале 80-х прошлого века был очень музыкален, эдаким джазово-роковым центром. Поэтому, когда началась перестройка и появились хозяйственно-экономические отношения, он основал первую творческую лабораторию в республике - музыкальную студию звукозаписи «Туран».

«Помню, когда официально зарегистрировался, была символическая для меня дата - мой день рождения, 9 августа 1989 года. Записывающее оборудование было позаимствовано из кукольного театра, тогдашний директор особо уважал творческих людей. Моим первым клиентом стала артистка этого театра Махинбону Гасанова, чьи песни мы записали в студии», - вспоминает Зураб.

Потом в студию на запись обратились Олег Фезов, Наргис Бандишоева, Ширинмох Нихолова… Потянулись и другие исполнители. Именно Зураб Кокоев стал автором и инициатором проведения фестиваля «Рок-панорама», чтобы развивать молодежные музыкальные коллективы страны. Подумать только, у нас в городе появился свой рок-клуб!

«Я познакомился с Зурабом в апреле 1996 года, когда в киноконцертном зале он проводил ежемесячный фестиваль «Рок-панорама» - уникальный проект, который дал возможность пробиться десяткам молодым исполнителям. У нас, молодых ребят с западной окраины столицы уже тогда была основана группа «Западный Квартал» и благодаря поддержке Зураба, мы многого добились, – рассказывает близкий друг Зураба Кокоева, музыкант и исполнитель авторских песен Алишер Холикназаров.

По его словам, именно Зураб стал инициатором того, чтобы четыре года назад «Западный Квартал» начал свой проект по организации клуба любителей живой музыки «Sound On», который по существу, стал продолжением той же «Рок-панорамы», безвозмездно собрав на своей площадке молодых исполнителей и музыкантов.

Уже потом, в 2000-х, после гражданской войны, говорят, в студию к Зурабу выстраивалась огромная очередь – все хотели стать известными артистами. Здесь впервые записывалась группы «Шамс» и «Фарзин».

«В 2004 году мы вместе с Мастер Ismail записывались в студии акаи Зураба, - вспоминает Сухроб Нуриддинов, диктор радио «Ховар». - Был какой-то конкурс, и в его студию, которая тогда находилась на территории телекомпании «Мир», выстраивалась длинная очередь. «Придешь через 2 недели, в пятницу, в три часа дня», - назначал время звукорежиссер и попробуй опоздать на несколько минут, твое место занимал уже другой. Я еще помню, когда мы записывались у акаи Зураба, то попросили немного придать тональность нашим голосам, словом, приукрасить. «Я вам художник что ли, придавать краски?», - возразил он, имея в виду, что ценит оригинальность. Этот урок я запомнил на всю жизнь».

«Я уже отошел от творчества и занимался только своей основной работой в сфере маркетинга, пока в 2015 году, Зураб однажды не обратился ко мне: «Возвращайся, у тебя ведь были хорошие песни». Мы послушались и с ребятами возродили нашу распавшуюся группу.

И именно этот человек в своей студии бесплатно записал наш первый полноценный музыкальный альбом и вернул нас снова к жизни, творчеству. Если бы не он, то нас уже в этой стране не было, разбежались, кто куда», - отмечает Алишер Холикназаров.

Баловень судьбы

Несмотря на трудности в жизни, наш Зураб не унывает и считает себя везунчиком.

«Я – баловень судьбы. Правда, это касается всего, кроме финансов, разбогатеть не получилось. Зато у меня много друзей, соратников и детей. Да, вы не ослышались, у меня много детей под разными фамилиями – это те люди, с которыми я когда-то играл или помогал в творчестве… Мы - семья и я не одинок», - признается он в одном интервью.

Насчет семьи Зураб рассказывать не любит. А мы знаем, что певица и музыкант Сабина Шамсэд, судя по интервью, которое она дала VIPzone несколько лет назад, считает его своим настоящим отцом. На обложке своего первого альбома, рядом с именем Зураба Кокоева она в скобках написала «Мой папа».

Он воспитывал Сабину с 4-х лет, многому ее научил, особенно в творческом плане. А еще он передал дочери свою скромность, поэтому девушка призналась, что станет композитором, потому что не любит звездности и больше предпочитает оставаться за кадром.

«Зурико (так я его называю) – очень талантливый и творческий человек с богатым внутренним миром. Он также преданный друг, который всегда приходит на помощь к каждому из нас. Никогда не ждет ничего взамен, а просто творит добро, - признается певица Жанна Шаинян. - Я благодарю Бога, за то, что наши пути с ним пересеклись. Таких, как он - очень мало».

Она также рассказывает, что Зураб поддерживал ее в самые трудные моменты жизни, и поэтому она любит его «всем сердцем и душой».

…Даже не верится, но нашему Зурику, как любят обращаться нему друзья, сегодня стукнуло 60! «Я проживу 300 лет. Почему? Мне так хочется», - пошутил он однажды. А нам хочется, чтобы тебе, Зураб, всегда этого хотелось. Спасибо, что ты у нас всех есть!

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.