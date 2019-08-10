АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 10-11 АВГУСТА 2019 ГОДА

- 10 августа в парке культуры и отдыха имени Абулкосима Фирдавси в Душанбе утром пройдет утренняя зарядка с участием большого числа спортсменов и тренеров.

- 10 августа в 17:00 в кафе «Хонаи ман» состоится очередная Арт-вечеринка, вход 150 сомони, 100 сомони для детей. В этот раз тема вечеринки – «Любимые животные». Все вырученные средства, организаторы передадут ОО «Барои Хает» по защите бездомных животных города Душанбе.

- 10 августа на Центральном республиканском стадионе Душанбе в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) состоятся матчи 2-го тура: 17:00 – Афганистан – Узбекистан, 20:00 – Туркменистан – Таджикистан; 12 августа в Центральном республиканском стадионе Душанбе в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) состоятся матчи 3-го тура: 17:00 – Иран – Туркменистан, 20:00 – Таджикистана – Афганистан.

- 11 августа во всех соборных мечетях Таджикистана состоится праздничная молитва в честь Иди Курбон. Начало в 6:30.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 10 АВГУСТА

День физкультурника

1934 – В Душанбе состоялась I спортивная спартакиада ТССР.

1956 – Основан город Чкаловск (ныне Бустон).

2001 - При продолжении спецоперации «Молния» на территории кишлака Теппаи Самарканд убит боевик Рахмон Сангинов («Рахмон Гитлер»).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 11 АВГУСТА

День работников строительства

1928 – В Таджикистане организован первый погранотряд.

1937 - Открытие государственной книжной палаты Таджикской ССР

2006 - Верховный суд Таджикистана приговорил к пожизненному заключению бывшего командующего президентской гвардией, экс-главу Агентства по контролю за наркотиками Гаффора Мирзоева.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 10 АВГУСТА

1910 – Родился Народный артист Таджикистана Вениамин Ланге.

1929-1993 – Родился поэт Бурхан Фаррух.

1930-2008 – Родился ученый-литературовед Абдукодир Маниёзов.

1935 – Родился журналист Шодихон Муборакшоев.

1941 – Родился математик, профессор Эргаш Мухаммадиев.

1945 – Родился государственный деятель Сайдулло Хайруллоев.

1952 – Родился писатель Мирзо Шерали.

1954 – Родился доктор юридических наук Махмад Рахимов.

1956 – Родился поэт Ваххоби Латиф.

1960 – Родился доктор филологических наук Хамза Камол.

1973 – Родился журналист, основатель и главный редактор газеты «Рузи нав» Раджаби Мирзо.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 11 АВГУСТА

1908-1964 – Родился доктор физических, математических наук, академик Султон Умаров.

1920 – Родился доктор биологических наук Муборак Мансурова.

1935 – Родился Народный артист Таджикистана, актер театра и кино Носир Хасанов

1943 – Родился Алимамад Ниезмамадов, экс-председатель ГБАО, с 2006 года на пенсии.

1956 – Родился писатель Абдугаффор Абдуджаббаров.

Интерактивная карта погоды по Таджикистану на 10-11 августа от чешской компании Windy.com.