Лидер оппозиционной партии «Республика» Омурбек Бабанов вернулся в Кыргызстан. Самолет из Москвы с политиком на борту приземлился в бишкекском аэропорту Манас в 14:40 по местному времени, сообщает Фергана.
В аэропорту Бабанова встретили несколько сотен сторонников. Политик поприветствовал встречавших, не покидая автомобиль, и призвал их к спокойствию. Затем Бабанов уехал, а люди начали расходиться.
Ранее, в марте этого года, Бабанов заявлял, что вернется в Киргизию 13 апреля, однако позже сообщил, что изменил решение, и попросил прощения у своих сторонников за то, что не оправдал их доверия.
Возвращение Бабанова совпало с волнениями, связанными с задержанием бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
Омурбек Бабанов, которого упоминали в неофициальном рейтинге сотни самых богатых людей Кыргызстана, в 2017 году баллотировался в президенты, став основным конкурентом Сооронбая Жээнбекова, который выдвигался от правящей Социал-демократической партии и при поддержке действовавшего руководителя страны Алмазбека Атамбаева. После поражения на него завели уголовное дело о разжигании розни, которая якобы имела место в одном из предвыборных выступлений политика в Оше (впоследствии было заведено также дело по обвинениям в подготовке захвата власти, но следствие по нему было приостановлено). Бабанов покинул Кыргызстан два года назад, в последнее время, как сообщалось, находился в Москве.
Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии напомниил, что Бабанов проходит обвиняемым по двум уголовным делам и в случае возвращения на родину будет привлечен к ответственности в рамках закона.
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