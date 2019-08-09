Самый популярный ведущий на радио Asia-Plus Баха Назирбаев составил для вас музыкальный рейтинг всего самого вкусного за неделю.
Ольга Бузова рассказала своим подписчицам о том, как легко можно вычислить изменщика. «Если ваши мужики лайкают фото других баб, ни в чём себе не отказывайте! Отлайкайте им мозги по полной. А вообще, лучше от этих #лайкеров держаться подальше», – написала певица. И в подтверждение своей теории записала песню.
Bebe Rexha шокировала подписчиков, разместив в Инстаграм видеоролик с собой в свадебном платье. В комментариях обрушился шквал поздравлений и недоумений. Но внимательные поклонники сразу поняли, что это съемки нового клипа на совместный трэк с Jax Jones – Harder!
Гжегож Цебуля, более известный под псевдонимом C-bool не так давно выпустил трек “catch you”, который уже не первую неделю занимает верхние строчки хит-парадов мира.
Эд Ширан в своем поместье регулярно проводит шумные вечеринки, и это безумно раздражает его соседей. В ответ на громкие песни они даже вызывают полицию️. Что в ответ сделал певец: он расширил свои владения и приобрел два особняка по соседству со своим. И все для того, чтобы избежать конфликтов с их будущими жителями. В перерывах между покупками недвижимости Эд Ширан с другим кумиром молодежи - Джастином Бибером успел записать совместный легкий трек I Don'T Care, который уже вошел в хиты нашего радио.
Sami Beigi давно не радовал своих поклонников новинками, однако теперь фанаты могут вздохнуть спокойно. Tazegia – именно так называется его новый трек.
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