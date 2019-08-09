Впереди очередные выходные: Таджикистан будет отдыхать целых три дня. Собрали для вас полезную информацию о том, как их провести максимально весело.
Итак, уже сегодня, 9 августа, в кафе Shofar по ул. Хайяма, 72 состоится творческий вечер Азиза Хайруллаева и Натана Душевного - лириков-современников.
Чтобы послушать их "струны душ, которые исполняют песнь чистосердечного признания", вам придется заплатить 50 сомони.
Все вырученные деньги пойдут на продвижение ЦЕНТРА "Я" по развитию женского лидерства и предпринимательства. Подробности по телефону: +992 919 01 91 99.
"Стражи Галактики", "Люди-Икс", "Терминатор", "Мстители". Многим известны эти шедевры мирового кинематографа, но не многие знают, что в их создании участвовал наш соотечественник, успешный иллюстратор – Джама Джурабаев.
10 августа, в 10:00, в культурном центре «Бактрия», специально для проекта "Digital Arts Academy" он проведет свой эксклюзивный мастер-класс на тему "Digital Art". Не упустите возможность послушать и задать свои вопросы Джаме!
В субботу, 10 августа в 17:00 в Кафе-бар "Хонаи Ман" состоится очередная Арт-вечеринка #8. Стоимость: 150 сомони для взрослых, 100 сомони для детей. В эту сумму входит: материалы + обучение, сладости, напитки и музыка.
В этот раз тема вечеринки - "Любимые животные". Все вырученные средства, организаторы передадут ОО "Барои Хает" по защите бездомных животных города Душанбе.
В Международный день молодежи 10 августа с 10.30 до 12.30 пройдет образовательная ярмарка в American Space and Makerspace Dushanbe Tajikistan. Там вас ждут!
Любителям футбола сообщаем, что 10 августа на Центральном республиканском стадионе в Душанбе в рамках чемпионата Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) состоятся матчи 2-го тура: в 17:00 Афганистан сыграет с Узбекистаном, а в 20:00 Туркменистан с Таджикистаном. Вход на матчи свободный.
А вечером 10 августа любителей танцевальной музыки ждет интересный вечер в компании диджеев: Khurshed & Chingiz. Музыканты ждут вас в 22:00 в MYshot bar, который находится во внутреннем дворе чайханы "Рохат". Вход свободный и всех посетителей ждет welcome shot.
Любителей йоги и здорового образа жизни приглашают на незабываемый ретрит с мастером йоги Субалом Чатыркуловым в удивительное место - Ходжа Оби Гарм. Телефон для справок и записи: 935713030.
Ну и конечно же, какие выходные без хорошего кино? Особенно, если в главных ролях два бравых парня: Лео ДиКаприо и Брэд Питт.
9-й фильм оскароносного режиссера Квентина Тарантино, повествующий о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его золотого века. По сюжету, известный ТВ актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.
Смотрите "Однажды в Голливуде" в кинотеатрах города Душанбе!
Кстати, если 13 и 14 августа вы будете Мургабе, то обязательно посетите двухдневное мероприятие «Памирский фестиваль кочевников – 2019». Вас ожидают зрелищные соревнования и игры кочевников. Мероприятие обещает быть насыщенным, зрелищным и интересным.
Всем хороших выходных и с наступающим праздником Иди Курбон!
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