Директор Центра Исламоведения Таджикистана Файзулло Баротзода считает, что обычай «идгардак» - это не занятие для мусульман. Накрытие дастархана, по его мнению, тоже не входит в религиозные каноны. Баротзода считает, что мероприятия в честь Иди Курбон должны ограничиться праздничным намазом и забиванием жертвенного животного. Все.
В статье, опубликованной в НИАТ «Ховар», Баротзода особенное внимание уделил праздничным детским гуляниям, по типу колядок - «Идгардак».
По сложившейся годами традиции в Таджикистане на все мусульманские праздники – Ид аль-фитр и Ид аль-Адха (Иди Курбон) – дети с утра обходят родственников и соседей с поздравлениями, за что получают от хозяев угощения.
"Сами подумайте, какой культурный и воспитательный смысл имеет то, что дети с утра ходят по домам, попрошайничают со словами «ид муборак» (с праздником), чтобы получить какие-то сладости?", - вопрошает религиовед и призывает проконтролировать эту традицию.
Также, по его словам, в религиозных посланиях ничего не указывается касательно накрытия праздничного дастархана. По его словам, граждане порой так накрывают свой достархан, что «яблоку там негде упасть».
Чиновник призывает не связывать расточительство с требованием религии. «Это лишь обретенные традиции, которые нужно контролировать», - убежден он.
«Накрытие большого дастархана – это признак бескультурья, и может стать причиной насмешек со стороны представителей других стран. Смотря на поведение наших граждан, кажется, что после праздника наступит конец света», - говорит он.
Он также привлекает внимание к тому, что в день праздника женщины, мужчины, мальчики и девушки, собравшись ходят друг к другу в гости, что называется «гардак». По его словам, из-за этого, принимающая сторона вынуждена постоянно накрывать новый дастархан и подавать новые блюда, терпя убытки.
«Обидно, что этот обычай ничего не дает, кроме сплетен и обжорства. А ведь исламское воспитание пропагандирует, чтобы мусульмане не тратили впустую свое драгоценное время», - отметил он.
По словам Баротзода, в исламских посланиях забивание жертвенного животного является обязательным.
«Но, для этого у человека должны быть более 20 тыс. сомони. Мясо жертвенного животного необходимо раздать малоимущим семьям», - напоминает он.
Директор Центра Исламоведения Таджикистана еще раз подчеркивает, что основным мероприятием праздника является совершение праздничного намаза и забивание жертвенного животного, «но только если человек может себе этого позволить».
Религиозные ведомства впервые выступили против расточительства и идгардак во время религиозных праздников в 2017 году, во время Иди Рамазон.
Тогда Совет Улемов выступив против обычая идгардак не только из-за того, что об этом нет упоминания в религиозных посланиях, но и из-за безопасности самих детей: дети ходят в незнакомые места, переходят дорогу, ходят по квартирам многоэтажных домов, и это может угрожать их безопасности и здоровью.
Касательно большого дастархана совет Улемов говорил, что большое количество еды на праздник может нанести вред здоровью человека.
В августе 2017 года в Таджикистане были приняты поправки в Закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов». Данный закон обязывает мусульман накрывать на религиозные праздники Рамазон и Курбон скромный дастархан, не допускать расточительства и излишества.
Поэтому представители Комитета по делам религии, упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов проводят рейды в некоторых районах страны. В этом году тоже. Их задача - проверить накрытые дастарханов в домах жителей страны. Если дастархан не будет скромным, граждан ждет штраф - 5 тысяч сомони.
Ранее в Комитете сообщили, что должно быть на праздничном дастархане: фрукты и несколько праздничных угощений, в частности, чагалдак и орзук (традиционные мучные изделия).
Сухофрукты тоже можно, но их не должно быть много.
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sasd1
а что он еще не сидит??? странно...