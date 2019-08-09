Компания МегаФон Таджикистан подвела итоги развития сети четвертого поколения в первом полугодии 2019-го. В результате масштабного технического проекта число пользователей скоростного мобильного интернета 4G выросло по сравнению с прошлым летом более чем в три раза. Общее количество цифровых абонентов увеличилось почти на 25%, владельцев смартфонов стало больше на 17%.
С начала 2019 года оператором модернизировано более 150 базовых станций 4G во всех районах страны. Также запущены новые фрагменты сети, благодаря чему скоростной мобильный интернет появился еще в трех городах и пяти районах Таджикистана.
Во многих местах – например, в районных центрах Восе и Хамадони Хатлонской области – абоненты МегаФон Таджикистан первыми получили доступ к сети 4G. Кстати, именно Хатлон стал самым «растущим» регионом РТ: здесь количество 4G-абонентов компании увеличилось с прошлого лета в 7 раз.
«Главная цель масштабного строительства нашей сети 4G – дать возможность всем жителям страны использовать мобильный интернет для решения ежедневных задач. Скорости 4G позволяют смотреть на смартфонах обучающие программы и любимые фильмы, быстро находить информацию для работы, пересылать «тяжелые» файлы. Кроме того, с развитием сети 4G наши абоненты в районах все меньше чувствуют «отрыв» от больших городов. Поэтому неудивительно, что число пользователей скоростного интернета растет такими темпами. Мы видим высокую востребованность услуг 4G во всех регионах и продолжим активное строительство сети четвертого поколения», – комментирует технический директор компании МегаФон Таджикистан Рафиль АГЛЯМОВ.
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