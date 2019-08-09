Танковые экипажи Минобороны Таджикистана во втором заезде «Танкого биатлона» уступили соперникам – команде из Кувейта и проиграли соревнование в подмосковном Алабино. Однако, показатели этого года для таджикских танкистов стали лучшими за все время участия в «Танковом биатлоне», который проводится в России с 2013 года.
Таджикской команде не повезло во время второго заезда: танки Таджикистана и Кувейта прошли дистанцию с почти одинаковым успехом, однако на финише кувейтским танкистам повезло больше – их время составило 35 минут и 21 секунду, а таджикские танкисты справились с дистанцией за 36 минут 51 секунду.
Накануне, во время первого совместного заезда, команда из Таджикистана получила гораздо лучший результат – прошла трассу за 24 минуты. Это самый лучший показатель для команды из нашей страны, за все годы участия в «Танковом биатлоне».
Неплохие результаты таджикские военные показали и во время стрельбы, так что в будущем наша команда может рассчитывать на лучшие результаты.
В общем, в «Танковом биатлоне» приняли участие четыре танковых экипажа и группа технической поддержки Минобороны Таджикистана.
Танковый биатлон — это соревнование между танковыми экипажами в мастерстве управления боевой машиной и точности стрельбы из установленного на танке оружия. Лучшие показатели показывают российские танкисты – они проходят дистанцию за 18 минут 55 секунд. Чемпионат мира по танковому биатлону 2019 года пройдет с 3 по 17 августа на учебно-тактическом комплексе «Алабино» в рамках V Армейских Международных Игр «АрМИ-2019».
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Кулли ахбор
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Гастарбайтер3
Молодцы танкисты)) Смотрел все заезды)) С каждым годом все лучше)))