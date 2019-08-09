Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Республике Таджикистан Найтхарт Хёфер-Виссинг завершает свою дипломатическую миссию в Таджикистане.

Перед отправкой на новое место службы он побывал в гостях у «Азия-Плюс», где ответил на вопросы ведущих и слушателей нашего радио.

- Здравствуйте!

- Ассалом алейкум!

- Успели за эти два года выучить таджикский язык?

- К сожалению, нет.

Таджикский язык - это язык, для изучения которого недостаточно двух-трёх часов в неделю.

Я начинал изучать таджикский, но потом работы было так много, что она поглотила меня полностью, и у меня не было времени. Хотя я этого очень хотел.

Asia-Plus

- Но вы наверняка, выучили какие то общие слова.

- Да, например, саломат бошед (будьте здоровы), ташаккур (спасибо), хуш омадед (добро пожаловать) и некоторые другие словосочетания.

- Помните первый день своего пребывания в Таджикистане?

- Конечно, это было почти два года назад, 16 сентября. Я прилетел из Ташкента. Борт тогда был достаточно пустой, так как рейс был новый, но чувствовалось, что наступил перелом в отношениях двух стран.

Я также хорошо помню визит президента Узбекистана в Таджикистан в марте прошлого года, после чего государства открыли друг для друга свои границы.

Люди смогли посещать своих родных, резко изменилось к лучшему отношение между государствами, стало много позитивных событий. Я как житель Европейского Союза знаю, как важно свободно передвигаться по странам.

- Что вас впечатлило в первые дни пребывания в Таджикистане – жаркая погода, слишком размеренная жизнь?

- Да, здесь летом очень жарко. Но в последние годы жарко и в Европе. Климат меняется. И это еще раз заставляет задуматься, как нам рационально пользоваться водными ресурсами.

По подсчетам, например, в странах Центральной Азии расход воды на душу населения в два раза больше, по сравнению с Германией.

Наша страна, в том числе немецкая организация GIZ сотрудничает с местными организациями и ведомствами в этом вопросе.

- Два года это большой срок работы и подвести итог деятельности за этот период в краткой беседе сложно. Но всё же вы можете вспомнить основные её моменты?

- Их много, ярких и будничных, легких и трудных. Пожалуй, одним из важных и непростых является наша работа по организации строительства ГЭС «Себзор». Мы долго шли к этому. Проект важен, его реализация позволит дать электричество не только жителям ГБАО, но и для сёл соседнего Афганистана.

К счастью, Таджикистан и Германия подписали на днях соглашение о финансовом сотрудничестве на 27 миллионов евро, часть из них будет направлена на строительство ГЭС «Себзор».

Мы провели много работы в этом направлении, и надеюсь, скоро этот проект будет реализован.

- Работа в Таджикистане – ваша первая миссия в Центральной Азии?

- Я уже более пяти лет в Центральной Азии. Раньше я работал в Узбекистане. Впервые я приехал сюда в 1979 году. И сравнивая то время с настоящим, могу сказать, что сейчас больше свободы, но тогда была хорошая система образования. Образование очень важно, так как постепенно физический труд заменятся техникой. И мы должны думать, как подготовить людей к этому вызову, надо уже сейчас решать, как привлечь людей, не имеющих образования, к производству.

- Какие ещё проблемы считаете актуальной в Центральной Азии?

- Мы наблюдаем, как сейчас в мире меняются устои, традиции. Страны Центральной Азии идут по новому пути, и тут много неизведанного, многое приходится преодолевать. Много вопросов в области религии. Я не против религиозности, но надо иметь и толерантность всем.

В Германии, когда-то убивали за то, что у кого-то была другая вера. Но мы пришли к тому, что люди относятся друг к другу с пониманием, терпимостью. Люди должны понимать одну истину: я могу жить так, как я хочу, но я не могу требовать, чтобы другой человек жил так же, как я. У каждого свой выбор.

- Немного о культурных связях. Не так давно посольство Германии организовало концерт немецкой рок-группы Treptow в Душанбе. Расскажите, как это было сделано?

- Мы вышли с предложениями к ним. Члены группы были рады нашему приглашению и не просили гонорар. Они дали здесь в Душанбе три концерта вместе с таджикскими коллегами. Их душанбинцы и гости столицы приняли очень тепло.

Артисты Treptow искренне радовались такому приему, несмотря на то, что до этого их никто и не знал в Таджикистане. Это был хороший обмен опытом для обеих сторон.

По мере возможности, посольство Германии постарается организовать больше таких мероприятий, преимущественно для молодёжи.

- А много немецких граждан приезжает в Таджикистан в качестве туристов?

- Таджикистан все больше притягивает туристов из европейских стран, в том числе и туристов из Германии. Здесь много красивых мест – гор, озер, рек.

Но, надо сказать, летать сюда сложно. Также необходимо улучшать туристическую инфраструктуру. Это нужно сделать как можно быстрее, так как другие страны Центральной Азии не спят, а развивают эту сферу.

- Недавно у нас закрылась немецкая образовательная программа DAAD? С чем это было связано?

- Каждый год DAAD выделяет иностранным студентам и ученым стипендии для учебы и исследований в Германии. За все время деятельности в Таджикистане, DAAD выделило более 700 стипендий для учебы и проведения исследований в Германии для студентов, выпускников вузов, аспирантов и ученых вузов Республики Таджикистан.

Временное закрытие DAAD связано, во-первых со сложными юридическими вопросами рабочего законодательства Германии. Во вторых – трудно найти лекторов, преподавателей для работы со стипендиатами. В связи с большим наплывом мигрантов не хватает преподавателей – учителей немецкого языка.

Также в Германии думают и о социальной безопасности. Не все стипендиаты по окончании учебы проявляют желание вернуться на родину.

- Когда покидаете Таджикистан, и куда теперь направляетесь?

- Уезжаю через две недели. Сейчас готовлюсь, собираю вещи. Еду в Туркмению, в Ашхабад. Буду недалеко от вас. И будучи там, конечно же, постараюсь внести свой вклад в укреплении дружбы между двумя народами.

- Что собираетесь взять с собой на память из Таджикистана?

- Через Таджикистан проходил Великий шёлковый путь. Здесь до сих пор в почёте шёлк. Я тоже купил шёлковые материи для моей дочки и супруги. Они смогут сшить для себя красивые шелковые платья.

- Какие таджикские традиции вам полюбились?

- Для меня это праздник весны «Навруз», это праздник оптимизма, и мне всегда было интересно посещать мероприятия в дни «Навруза». Мне по душе гостеприимство таджиков, то, как вы ухаживаете за своими садами, цветниками, ваши песни, традиции. Я, конечно, оставлю в своем сердце эти светлые моменты.

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