Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Республике Таджикистан Найтхарт Хёфер-Виссинг завершает свою дипломатическую миссию в Таджикистане.
Перед отправкой на новое место службы он побывал в гостях у «Азия-Плюс», где ответил на вопросы ведущих и слушателей нашего радио.
- Здравствуйте!
- Ассалом алейкум!
- Успели за эти два года выучить таджикский язык?
- К сожалению, нет.
Таджикский язык - это язык, для изучения которого недостаточно двух-трёх часов в неделю.
Я начинал изучать таджикский, но потом работы было так много, что она поглотила меня полностью, и у меня не было времени. Хотя я этого очень хотел.
- Но вы наверняка, выучили какие то общие слова.
- Да, например, саломат бошед (будьте здоровы), ташаккур (спасибо), хуш омадед (добро пожаловать) и некоторые другие словосочетания.
- Помните первый день своего пребывания в Таджикистане?
- Конечно, это было почти два года назад, 16 сентября. Я прилетел из Ташкента. Борт тогда был достаточно пустой, так как рейс был новый, но чувствовалось, что наступил перелом в отношениях двух стран.
Я также хорошо помню визит президента Узбекистана в Таджикистан в марте прошлого года, после чего государства открыли друг для друга свои границы.
Люди смогли посещать своих родных, резко изменилось к лучшему отношение между государствами, стало много позитивных событий. Я как житель Европейского Союза знаю, как важно свободно передвигаться по странам.
- Что вас впечатлило в первые дни пребывания в Таджикистане – жаркая погода, слишком размеренная жизнь?
- Да, здесь летом очень жарко. Но в последние годы жарко и в Европе. Климат меняется. И это еще раз заставляет задуматься, как нам рационально пользоваться водными ресурсами.
По подсчетам, например, в странах Центральной Азии расход воды на душу населения в два раза больше, по сравнению с Германией.
Наша страна, в том числе немецкая организация GIZ сотрудничает с местными организациями и ведомствами в этом вопросе.
- Два года это большой срок работы и подвести итог деятельности за этот период в краткой беседе сложно. Но всё же вы можете вспомнить основные её моменты?
- Их много, ярких и будничных, легких и трудных. Пожалуй, одним из важных и непростых является наша работа по организации строительства ГЭС «Себзор». Мы долго шли к этому. Проект важен, его реализация позволит дать электричество не только жителям ГБАО, но и для сёл соседнего Афганистана.
К счастью, Таджикистан и Германия подписали на днях соглашение о финансовом сотрудничестве на 27 миллионов евро, часть из них будет направлена на строительство ГЭС «Себзор».
Мы провели много работы в этом направлении, и надеюсь, скоро этот проект будет реализован.
- Работа в Таджикистане – ваша первая миссия в Центральной Азии?
- Я уже более пяти лет в Центральной Азии. Раньше я работал в Узбекистане. Впервые я приехал сюда в 1979 году. И сравнивая то время с настоящим, могу сказать, что сейчас больше свободы, но тогда была хорошая система образования. Образование очень важно, так как постепенно физический труд заменятся техникой. И мы должны думать, как подготовить людей к этому вызову, надо уже сейчас решать, как привлечь людей, не имеющих образования, к производству.
- Какие ещё проблемы считаете актуальной в Центральной Азии?
- Мы наблюдаем, как сейчас в мире меняются устои, традиции. Страны Центральной Азии идут по новому пути, и тут много неизведанного, многое приходится преодолевать. Много вопросов в области религии. Я не против религиозности, но надо иметь и толерантность всем.
В Германии, когда-то убивали за то, что у кого-то была другая вера. Но мы пришли к тому, что люди относятся друг к другу с пониманием, терпимостью. Люди должны понимать одну истину: я могу жить так, как я хочу, но я не могу требовать, чтобы другой человек жил так же, как я. У каждого свой выбор.
- Немного о культурных связях. Не так давно посольство Германии организовало концерт немецкой рок-группы Treptow в Душанбе. Расскажите, как это было сделано?
- Мы вышли с предложениями к ним. Члены группы были рады нашему приглашению и не просили гонорар. Они дали здесь в Душанбе три концерта вместе с таджикскими коллегами. Их душанбинцы и гости столицы приняли очень тепло.
Артисты Treptow искренне радовались такому приему, несмотря на то, что до этого их никто и не знал в Таджикистане. Это был хороший обмен опытом для обеих сторон.
По мере возможности, посольство Германии постарается организовать больше таких мероприятий, преимущественно для молодёжи.
- А много немецких граждан приезжает в Таджикистан в качестве туристов?
- Таджикистан все больше притягивает туристов из европейских стран, в том числе и туристов из Германии. Здесь много красивых мест – гор, озер, рек.
Но, надо сказать, летать сюда сложно. Также необходимо улучшать туристическую инфраструктуру. Это нужно сделать как можно быстрее, так как другие страны Центральной Азии не спят, а развивают эту сферу.
- Недавно у нас закрылась немецкая образовательная программа DAAD? С чем это было связано?
- Каждый год DAAD выделяет иностранным студентам и ученым стипендии для учебы и исследований в Германии. За все время деятельности в Таджикистане, DAAD выделило более 700 стипендий для учебы и проведения исследований в Германии для студентов, выпускников вузов, аспирантов и ученых вузов Республики Таджикистан.
Временное закрытие DAAD связано, во-первых со сложными юридическими вопросами рабочего законодательства Германии. Во вторых – трудно найти лекторов, преподавателей для работы со стипендиатами. В связи с большим наплывом мигрантов не хватает преподавателей – учителей немецкого языка.
Также в Германии думают и о социальной безопасности. Не все стипендиаты по окончании учебы проявляют желание вернуться на родину.
- Когда покидаете Таджикистан, и куда теперь направляетесь?
- Уезжаю через две недели. Сейчас готовлюсь, собираю вещи. Еду в Туркмению, в Ашхабад. Буду недалеко от вас. И будучи там, конечно же, постараюсь внести свой вклад в укреплении дружбы между двумя народами.
- Что собираетесь взять с собой на память из Таджикистана?
- Через Таджикистан проходил Великий шёлковый путь. Здесь до сих пор в почёте шёлк. Я тоже купил шёлковые материи для моей дочки и супруги. Они смогут сшить для себя красивые шелковые платья.
- Какие таджикские традиции вам полюбились?
- Для меня это праздник весны «Навруз», это праздник оптимизма, и мне всегда было интересно посещать мероприятия в дни «Навруза». Мне по душе гостеприимство таджиков, то, как вы ухаживаете за своими садами, цветниками, ваши песни, традиции. Я, конечно, оставлю в своем сердце эти светлые моменты.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Аҳтам Абдуллозода: Соҳаи варзиши Тоҷикистон 40 маротиба беҳтар аз замони шӯравист
Ҷавонони Бадахшон чӣ мушкилот доранд?
Абдуҷаббор Абдуғаффоров: Нависандагони асили насли калонсол аз эҷод дилхаставу дилмонда шудаанд
Тавсияи худдорӣ аз «ҳоҷиталбон» ва «ҳоҷиошӣ» ба зойирин
Баррасии масъалаи анҷоми сохтмони нақби “Истиқлол” дар Теҳрон
Медведев: “Қирғизистон “лимити инқилобҳоро батамом истифода бурд”
Шокирҷон Ҳакимов: "Таслимшавии Алмосбек Отамбоев кори оқилона аст"
Эмомалӣ Раҳмон оромгоҳи ҳазрати Султон Увайси Қараниро зиёрат намуд
Боздошти президенти пешини Қирғизистон дар рӯзи дуюми амалиёт
Салом алейкум, Тоҷикистон! Анонс, як рӯзи таърих, вазъи обуҳаво
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста