Сотрудникам спецназа удалось сломить сопротивление сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и попасть на территорию его резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области, сообщили в штабе Атамбаева, на который ссылается ТАСС.
"Несмотря на сопротивление сторонников Атамбаева, силовикам удалось прорваться на территорию резиденции", - сказал представитель штаба.
В штурме принимали участие более 2 тыс. сотрудников милиции и бойцов спецназа. Сопротивление им оказывают около 300-400 сторонников Атамбаева.
Kloop.kg сообщает о том, что Атамбаев задержан: он вывезен из села под конвоем, который состоит из нескольких легковых машин и автобусов с военными. Машину с бывшим президентом не пропустили митингующие, но его, похоже решили вывезти по объездной дороге в Бишкек, отмечает издание.
Издание 24.kg сообщает со ссылкой на свои источники, что Атамбаев сам решил сдаться властям. По данным издания, его повезут в МВД.
Пока официального подтверждения от властей нет.
Вместе с ним были задержаны его советник Фарид Ниязов и зампред Социал-демократической партии Кундуз Жолдубаева.
Впервые спецназ пытался штурмовать резиденцию Атамбаева вечером 7 августа.
Формальным поводом для задержания Атамбаева стали три последовательных отказа прийти на допрос по уголовному делу, где он проходит свидетелем.
С Атамбаева в конце июня сняли неприкосновенность. Генпрокуратура подозревает его в коррупции.
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