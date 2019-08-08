Сотрудникам спецназа удалось сломить сопротивление сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и попасть на территорию его резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области, сообщили в штабе Атамбаева, на который ссылается ТАСС.



"Несмотря на сопротивление сторонников Атамбаева, силовикам удалось прорваться на территорию резиденции", - сказал представитель штаба.

В штурме принимали участие более 2 тыс. сотрудников милиции и бойцов спецназа. Сопротивление им оказывают около 300-400 сторонников Атамбаева.

Kloop.kg сообщает о том, что Атамбаев задержан: он вывезен из села под конвоем, который состоит из нескольких легковых машин и автобусов с военными. Машину с бывшим президентом не пропустили митингующие, но его, похоже решили вывезти по объездной дороге в Бишкек, отмечает издание.

Издание 24.kg сообщает со ссылкой на свои источники, что Атамбаев сам решил сдаться властям. По данным издания, его повезут в МВД.

Пока официального подтверждения от властей нет.

Вместе с ним были задержаны его советник Фарид Ниязов и зампред Социал-демократической партии Кундуз Жолдубаева.

ТАСС

Впервые спецназ пытался штурмовать резиденцию Атамбаева вечером 7 августа.

Формальным поводом для задержания Атамбаева стали три последовательных отказа прийти на допрос по уголовному делу, где он проходит свидетелем.

С Атамбаева в конце июня сняли неприкосновенность. Генпрокуратура подозревает его в коррупции.

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