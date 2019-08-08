Президент Таджикистана в ходе поездки в Ховалинг посетил гробницу хазрата Султона Увайса Карани, сообщает пресс-служба главы государства.
В сообщении отмечается, что Эмомали Рахмон прочёл аяты из Священного Корана и "пожелал мира и стабильности любимой Родине, счастья и благоденствия славному народу Таджикистана".
Гробница Султона Увайса находится в очень живописном месте Ховалингского района, ее ежедневно посещают 400-500 внутренних и зарубежных туристов.
"Только в прошлом году эту гробницу посетили более 20 тысяч человек и выразили свое восхищение редкостной природой этой местности", - подчеркивает президентская пресс-служба.
Рабочая поездка президента в Хатлон завершилась. Помимо Ховалинга, он также побывал в Бальджуване. В обоих районах Эмомали Рахмон открыл множество объектов.
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