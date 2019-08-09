АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 9 АВГУСТА
- В Душанбе стартуют матчи чемпионата CAFA-2019 среди молодежных сборных (до 19 лет региона) по футболу.
- В Российском центре науки и культуры (Россотрудничество) в 15:00 состоится презентация книги полковника гражданской обороны Андрея Пилькевича «Пока бьется сердце».
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 9 АВГУСТА
2007 - В Душанбе начала вещать еще одна FM-радиостанция «Имруз».
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 9 АВГУСТА
1945 – Родился кинорежиссер Валерий Ахадов.
1949 – Родился актер и режиссер Юнус Юсуфов.
1974 – Родилась журналист Анора Саркорова.
Интерактивная карта погоды по Таджикистану на 9 августа от чешской компании Windy.com.
Дастгирии САҲА аз ифтитоҳи Маркази таълимии таҳдидҳои таркандаи Вазорати мудофиа
Президенти Тоҷикистон: “Дар чор квадрат зиндагӣ мекардам”
Ҳалокати 57 нафар аз гармӣ дар Япония тӯли як ҳафта
Либоси шиноварӣ монеъаи шиновар шудани духтарони тоҷик!
Ҷоми Президенти Тоҷикистон оид ба теннис байни наврасон
Боздошт ва шиканҷаи як адвокат дар Тоҷикистон
Аввалин автобуси дуошёна ба роҳҳои Душанбе баромад
Тоҷикистонро боз як заминлразаи дигар такон дод
Президент дар Ховалинг осорхонаи Восеъро боз намуд
Амалиёти боздошти Алмосбек Отамбоев барор нагирифт
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