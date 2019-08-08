В Душанбе в пятницу состоится пресс-конференция, посвященная презентации книги «Пока бьётся сердце» полковника гражданской обороны РТ Андрея Пилькевича.

На презентации будут показаны видеокадры из ряда экспедиций в горные районы Таджикистана и истории из работы Центроспаса КЧС Республики Таджикистан в 1996-2008 годы.

В книге освещаются события из истории развития альпинизма и спасательной службы Таджикистана. В частности, рекордное погружение на озере Сарез, совершение пяти первовосхождений в районе Усойского завала, создание в 1996 году уникального подразделения Центроспас КЧС Республики Таджикистан.

В пресс-конференции принмут участие участники многих событий описанных в книге: альпинисты, спасатели, журналисты, ученые.

С планами работы Евро-Азиатской ассоциации альпинизма, в которую входят 11 стран СНГ, включая и Таджикистан, расскажет президент ассоциации, заслуженный мастер спорта Республики Таджикистан Юрий Байковский.

Ровно 15 лет тому назад на Сарезское озеро отправилась уникальная комплексная экспедиция: спортсмены и ученые Международного альпинистского клуба, специалисты Центроспаса, тогда еще при МЧС Таджикистана, которые решили исследовать подводную часть усойского завала на Памире.

Усойский завал – это и есть природная плотина знаменитого Сарезского озера, за которой следят не только в Таджикистане, но и далеко за его пределами. Дело в том, что в случае ее прорыва, в зоне затопления окажутся миллионы людей: вода из Сареза сметет все на своем пути.

Уникальность этой экспедиции заключалась, прежде всего, в том, что исследователи решили рассмотреть усойский завал именно под водой. Такого эксперимента до них еще никто не проводил, т.к., согласно технике безопасности, совершать подводное погружение на такой высоте (озеро находится на высоте 3,3 тысяч м над уровнем моря) нельзя.

Тогда Андрей Пилькевич рассказывал, что при погружении, сразу поняли, что картина, которую раньше получали со дна озера дистанционно, существенно отличается от того, что увидели под водой Сареза своими глазами.

Больше всего исследователей удивило еще и то, что если вода на небольшой глубине озера – абсолютно прозрачна, то на дне видимость не превышает и 20 метров. Кроме того, водолазы обнаружили под водой пузырьки газа, исходящие от усойского завала, и многое другое.

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