Сегодня, 8 августа, в мире отмечается Международный день альпинизма или День альпиниста — праздник, который не знает границ. Именно в этот день в 1786 году врачу Мишелю-Габриэлю Паккарду и горному проводнику Жаку Бальма удалось первыми достигнуть высшей точки Альп — горы Монблан, высота которой составляет 4810 метров над уровнем моря. До этого все попытки были безуспешны.

В этот день мы решили рассказать вам о горных вершинах Таджикистана, которые каждый год привлекают большое количество путешественников, альпинистов и любителей экстремальных видов спорта со всех концов света в нашу страну с мечтой их покорить.

Пик Исмоила Сомони

Исмоила Сомони Источник: Блог Александра Машкова

Пик Исмоила Сомони (7495 m) является высочайшей вершиной на территории бывшего СССР. Пик расположен в северо-западной части Памира. Вершина была открыта в 1928 году, во время Советско-Германской научной экспедиции.

А первое восхождение было совершено 3 сентября 1933 года советским альпинистом — участником Таджикско-Памирской экспедиции Академии наук СССР Евгением Абалаковым. За время подъёма на вершину погибли двое участников экспедиции. В 1969 году пик был впервые покорён женщиной — мастером спорта Людмилой Аграновской.

До 1962 года вершина носила название «Пик Сталина», а затем была переименована в «Пик Коммунизма». После обретения Таджикистаном независимости в 1999 году она была переименована в «Пик Исмоила Сомони», в честь основателя первого (в X веке) государства таджиков.

Местные жители называют величественную гору Узтерги, что в буквальном переводе означает «кружит голову».

"Действительно, её вершина - прихожая небесной обители, так что головокружение здесь правило, а не исключение. Сам маршрут восхождения технически достаточно сложный и наличие таких коварных факторов, как непредсказуемая погода и давящая высота, может сыграть решающую роль в успехе или провале вашей экспедиции. Для успешного достижения своей цели требуются не только хорошая физическая подготовка, но и соответствующее снаряжение и, конечно же, грамотная акклиматизация", - сообщается на сайте centralasia-travel.

Пик Ленина

Пик Ленина Источник: alexclimb.com

Пик Ленина (с 2006 года в Таджикистане пик называется именем Абуали ибн Сино) высотой 7134 м расположился на границе двух стран — Киргизии и Таджикистана. Он принадлежит горной системе Памира и является второй по высоте в постсоветском пространстве региона.

Вершина была впервые описана в научной литературе в 1871 году русским географом и путешественником Алексеем Павловичем Федченко, который и назвал её в честь Константина Петровича Кауфмана — генерал-губернатора Туркестана. В 1928 году с установлением новой власти пик был переименован в пик Ленина.

Первое восхождение на пик было совершено немецкими альпинистами Карлом Вином, Ойгеном Алльвайном и Эрвином Шнайдером в 1928 году.

В 1958 году на его вершину поднялась первая женщина - советская альпинистка Екатерина Мамлеева.

13 июля 1990 года с пика Ленина сорвался гигантский ледник, лавина уничтожила альпинистскую стоянку. Во времена СССР это была самая масштабная трагедия по числу погибших в истории альпинизма, погибли 43 человека.

«Пик Ленина уже давно стал не просто местом для проверки своих сил, а важным туристическим и природным объектом. Здесь девственная природа, гостеприимные местные жители, насыщенная культурная программа. Таджикский национальный парк (раньше его называли «Памирским») доступен каждому, кто собирается отправиться на покорение пика Ленина. Парк носит статус особо охраняемой природной зоны и находится под защитой ЮНЕСКО. Большая его часть признана биосферной территорией, часть земель используется для рекреационного отдыха», - сообщается на сайте travelask.

Пик Корженевской

Пик Корженевской Источник: wiki.risk.ru

Пик Корженевской — гора высотой 7105 метров в северной части хребта Академии Наук (Таджикистан), в 13 километрах к северу от пика Исмоила Сомони.

Пик является одним из пяти семитысячников бывшего СССР. Пик был открыт 23 августа 1910 года русским географом Николаем Корженевским, который назвал его в честь своей жены Евгении Корженевской.

Первая попытка восхождения на вершину была осуществлена в 1937 году в ходе Памирской экспедиции Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта.

Первое восхождение было совершено 22 августа 1953 года группой, возглавляемой Алексеем Угаровым, по северному хребту от ледника Корженевской.

Первая женщина, достигшая вершины, — Тамара Постникова: восхождение было совершено в 1966 году в команде казахского «Буревестника» в составе экспедиции ТуркВО.

Пик Независимости

Пик независимости Источник: wikimapia.org

Пик Независимости (Куллаи Истиклол) высотой 6 940 метров находится в центре Горно-Бадахшанской автономной области в восточной части Язгулемского хребта на территории Таджикистана.

Пик был открыт в 1928 году советско-германской экспедицией. У основания пика находится ледник Грумм-Гржимайло. До июля 2006 года назывался Пиком Революции.

Пик Карла Маркса

Пик Карла макса Источник: centralasia-adventures.com

Пик Карла Макса высотой 6785 метров является высшей точкой Шахдаринского хребта, расположенного на юго-западе Памира в Таджикистане. Первое восхождение на вершину пика было совершено советскими альпинистами в 1946 году.

Общая площадь ледников, расположенных на вершине, составляет 120 км². Первоначальное название пика — пик Царя Миротворца — было дано в конце XIX века кем-то из первых русских исследователей южной части Памира в честь императора Александра III.

В советское время пик переименован по имени теоретика коммунизма Карла Маркса.

В прошлом году Компания «МегаФон Таджикистан» выступила партнером спортивно-туристической экспедиции, в ходе которой 11 альпинистов совершали восхождение на пик Карла Маркса.

В пути покорители самой высокой вершины Южного Памира пользовались надежной связью оператора. В настоящее время связь оператора доступна не только в населенных пунктах и основных трассах, а даже высоко в горах Горного Бадахшана.

Советуем: при поездке в Горный Бадахшан и путешествиях в горах воспользуйтесь надёжной связью компании «МегаФон Таджикистан».

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