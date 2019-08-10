Подготовили для вас аппетитный список уникальных казахских, кыргызских, таджикских, узбекских и туркменских блюд, которые можно попробовать только на их исторической родине.

А еще мы делимся рецептами их приготовления, так что следующие несколько свободных вечеров можете посвятить приготовлению кулинарных изысков наших географических соседей.

Казахстан

Бешбаршмак – самое что ни на есть традиционное национальное блюдо казахов, которое на русский можно перевести как «пять пальцев». А все потому, что едят это блюдо руками и, как правило, облизывают пальцы от удовольствия.

источник: gastronom.ru

Чтобы приготовить бешбармак, вам понадобится кусок жирной баранины или говядины, засоленный с вечера. Его промывают и варят до готовности с луком и специями, тщательно убирая пену. Параллельно из муки, яиц и воды с солью следует замешивать крутое тесто, которое нужно тонко раскатать и нарезать на ромбы, или как их называют казахи - сочни. Вынимайте сварившееся мясо и нарежьте него тонкими ломтиками, а бульон процедите и поделите на две части. В одной нужно отварить сочни, а в другой тушат шинкованный лук с перцем.

Кыргызстан

Национальная кухня киргизов изобилует мясными блюдами, их больше двадцати. Но мы расскажем вам о быжы – блюде, которое обязательно готовят на небольших семейных праздниках. Быжы – это бараньи кишки и желудок, которые фаршируют мясом, рисом, субпродуктами, и в конце приправляют специями. Другими словами, это своеобразная фаршированная колбаса.

источник: socialboor.com

Для приготовления быжы вам необходимы такие продукты, как мясо, печень, кровь, рис – для приготовления фарша, а также талкан или мука, лук, чеснок, черный перец, паприка, различные травы и пряности. Мясо нужно пропустить через мясорубку, добавить размятую печень, кровь, мелко нарезанные курдючное сало и нутряной жир, нашинкованный лук и мелко нарезанный чеснок, посолить, посыпать перцем, тщательно перемешать, оставить на некоторое время. В подсоленной воде отварить до полуготовности рис, смешать с фаршем и заполнить очищенную и промытую кишку. Через каждые 30-40 см. кишку перевязать ниткой, оба конца наполненной фаршем кишки крепко перевязать, опустить в казан с водой и варить 1-1,5 часа. Быжы можно жарить и во фритюре.

Правда, для быжы лучше нужно использовать кровь, мясо, печень, желудок и кишки только свежезабитого животного, чаще всего барана. Совокупность продуктов, входящих в состав фарша дает неповторимый вкус и аромат, вам должно понравиться.

Таджикистан

Калорийное и очень вкусное национальное блюдо, которое вы точно нигде не попробуете, кроме Таджикистана – курутоб. Для его приготовления вам не понадобится большой список продуктов и много времени – рецепт блюда очень простой.

источник: ok.ru

Итак, чтобы приготовить любимое блюдо таджиков, вам понадобятся слоеная лепешка - фатир, национальный кисломолочный продукт - чакка, льняное (загир) или подсолнечное масло, репчатый и зеленый лук и другая зелень. И обязательно острый стручковый перец.



Курутоб готовят в специальной деревянной тарелке – табаки чуби, который придает особый привкус блюду. В нее нужно мелко наломать теплый фатир, который залить разбавленной до консистенции жидкого кефира подсоленную чакку с водой. Сверху выкладываем мелко нарезанные помидоры и зелень, а также поджарку, которую нужно приготовить заранее. Готовят ее следующим образом: нарезанный кольцами лук нужно обжарить на льняном или подсолнечном масле, посолить, можно также добавить немного сахара, чтобы придать приятный сладковатый вкус. Курутоб готов.

Туркменистан

Будете проездом в Туркменистане, попробуйте национальный туркменский суп с фасолью и лапшой унаш или попробуйте приготовить его сами.

источник: Instagram

Баранину и фасоль нужно залить водой, варить час, после чего можно добавлять лапшу, репчатый лук, перец и продолжать варить до готовности. В принципе, несложно, так что, думаем, справитесь.

Узбекистан

Коронным национальным узбекским блюдом считается нарын – лапшу с мясом. В классическом варианте нарын готовят из конского мяса либо казы – колбасы из конины, а также с бараниной, реже – с телятиной или говядиной. Можно также смешать два вида мяса, будет еще вкуснее.

источник kstrip.ru

Рецепт блюда прост. Перед тем, как приготовить нарын, сварите наваристый бульон. Он должен получиться прозрачным, без специфичной пены и мути. Мясо следует вынуть из бульона и отложить в отдельную чашку, к нему приступают позже. Дальше тонко раскатайте тесто и нарежьте его тонкими полосками, отварите в бульоне. Готовую лапшу следует вынуть из бульона и смазать маслом. После остывшее мясо или казы следует нарезать тонкой соломкой. Финальным штрихом является лук - его нужно нарезать тонкими кольцами и всё - лапшу, лук, мясо, перемешать, а сверху можно украсить тонкими кусочками казы.

Подают нарын на большом лаганде (блюде) в холодном виде, либо на лепешке, если это порционное угощение, или в касушке с горячим бульоном.

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