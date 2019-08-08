Глава ГКНБ Орозбек Опумбаев 8 августа выступил в Жогорку Кенеше по поводу ситуации с задержанием Алмазбека Атамбаева.

По его словам, из-за неявки Атамбаева следственными органами три раза он вызывался на допрос.

В итоге руководителем следственной группы ГСУ МВД в рамках расследования дела о незаконном освобождении Батукаева ГКНБ было направлено поручение и постановление следователя о принудительном приводе, сообщает АКИpress.

Во исполнение постановления были задействовано оптимальное количество сотрудников, которые были без огнестрельного оружия. В целях самообороны были обеспечены помповым оружием (резиновые пули) и спецсредствами (шумовые гранаты, дубинки, щиты), сказал глава ГКНБ.

«7 августа спецназ шел для привода Атамбаева для дачи показаний. Для бойцов спецназа не было боевой операции, это был привод гражданина на допрос в следственный орган – МВД. Именно поэтому не были вооружены огнестрельным оружием, не ожидали сопротивления от граждан, особенно Атамбаева… Атамбаев не подчинился законным требованиям и укрылся в специальном укрепленном помещении. Это не дом, это крепость, бункер. Его сторонники оказали вооруженное сопротивление с применением огнестрела, камней и других предметов типа арматур», - сказал он.

Опумбаев отметил, что на случай обострения была резервная группа спецназа с дислокацией за пределами дома Атамбаева.

«Я ночью встречался со своими сотрудниками – 19 в поликлинике, 6 в реанимации в тяжелом состоянии, 6 получили огнестрельное оружие. Он [Атамбаев] сам говорил, что есть подарочное оружие, снайперская винтовка Драгунова, он стрелял в моих бойцов, 6 получили ранения. Тот, который получил летальный исход, - Ниязбеков Усенбек, ему пробило даже бронежилет, СВД – это снайперская винтовка», - сказал Опумбаев.

«К сожалению, и я не ожидал», - сказал он.



Глава ГКНБ далее рассказал о том, как сторонники Атамбаева завладели оружием.



«Сторонники Атамбаева, применив силу, отобрали 28 единиц помпового оружия и 14 автоматов, 15 пистолетов и боеприпасов. Один сотрудник спецназа Усенбек Ниязбеков 1972 года рождения, погиб от огнестрельного ранения, сегодня была экспертиза, она покажет с какого оружия. 25 получили телесные повреждения. От рикошета одному выбило глаз», - сказал он.



По его словам, тяжелые ранения получили сотрудники ГКНБ, также сотрудники МВД. Опумбаев сказал, что, когда глава ГУВД Чуйской области Курманкулов получил ранение, он стоял рядом.

«На сегодня 6 бойцов спецназа остаются задержанными. Уважаемые депутаты, в какой стране живем?» - сказал глава ГКНБ.

Также он добавил, что по требованию сторонников Атамбаева был убран спецназ. «Но они не выполнили обещания и не выпустили задержанных бойцов. Издеваются над нашими спецназовцами», - сказал он.



Опумбаев далее рассказал о подвигах погибшего во время штурма бойца спецназа Усена Ниязбекова. Ниязбеков участвовал в двух операциях по уничтожению террористов, но обошелся легким ранением.

«Никто не ожидал, что Атамбаев начнет стрелять в молодых парней. Я, честно говоря, может жалею, что не дал разрешения на огонь на поражение», - сказал Опумбаев, перечислив других бойцов, которые получили различные серьезные травмы и отметил, что некоторые из них находятся в реанимации.

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