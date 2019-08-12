Таджикистан – горная страна. Красота гор ежегодно привлекает в нашу страну тысячи путешественников. Однако неповторимые пейзажи гор таят в себе и опасность, если вы вышли на тропу без должной подготовки.
Потеряться в горах может даже бывалый турист, что уж говорить о новичках. Даже если вы знаете маршрут почти наизусть, у вас всегда есть вероятность того, что сможете заблудиться.
Состали для вас инктрукцию, что делать, чтобы не потеряться в горах Таджикистана и как дейстовать, если это все же произошло.
Если вы заблудились в горах или оказались в непростой ситуации, звоните на единый номер вызова экстренных служб «112».
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