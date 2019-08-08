Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы Кыргызской Республики, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона, заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 8 августа, на заседании Совета безопасности КР, сообщает АКИpress.
Жээнбеков отметил, что Кыргызская Республика является правовым государством. Долг государства — обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами.
«Глава государства обратился к членам Совета безопасности, подчеркнув о необходимости исполнения всех мероприятий по сохранению законности, мира и безопасности в стране, в связи с чем необходимо принять безотлагательные меры», - сообщили в пресс-службе.
Председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев, генеральный прокурор Откурбек Джамшитов представили информацию по сложившейся ситуации.
По итогам заседания было принято соответствующее решение.
Другие подробности неизвестны.
В Киргизии вечером 7 августа сотрудники спецназа устроили штурм резиденции бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в поселке Кой-Таш. Бывшего главу государства намеревались задержать, но собравшиеся на месте событий его сторонники не дали сотрудникам правоохранительных органов это сделать.
Попытка штурма началась около 20:00 по местному времени (17:00 мск) в присутствии журналистов и большого количества других людей, находившихся в резиденции; в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) подчеркивали, что спецназовцы не используют боевое оружие.
Примерно через два с половиной часа сторонникам Атамбаева удалось выдавить спецназ с территории, при этом часть сотрудников сдалась сторонникам экс-президента.
Сторонники Атамбаева принялись строить баррикады на территории резиденции; в городе отключили сотовую связь и интернет.
По последним данным, пострадали 43 человека, один из них — сотрудник спецназа — умер в больнице после операции.
Шестерых спецназовцев удерживают внутри резиденции Атамбаева, сторонники экс-президента заявили, что отпустят их только после восстановления связи в Кой-Таше.
Чо сейчас происходит в родном селе Атамбаева СМИ не сообщают.
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