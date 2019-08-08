Афганские талибы взяли на себя ответственность за вчерашний теракт в Кабуле и пригрозили сорвать президентские выборы. В ООН потребовали не допустить насилия, передает служба новостей ООН.
В Миссии ООН по содействию Афганистану выразили возмущение по поводу теракта в Кабуле.
В результате погибли 14 человек и порядка 150 получили травмы. Ответственность за насилие взял на себя "Талибан".
В ООН также обеспокоены угрозами талибов в адрес афганцев, намеренных принять участие в президентских выборах, которые уже дважды откладывались и теперь должны состояться 28 сентября.
В заявлении Миссии говорится, что выборы – это гражданский процесс и «все граждане без исключения, будь то избиратели, кандидаты или сотрудники избирательных органов имеют право участвовать во всех этапах избирательного процесса, не опасаясь преследований и насилия». Руководство Миссии напомнило, что нападения на избирательные участки и на мирных граждан, участвующих в выборах, - это прямое нарушение международного права, виновные в которых должны понести ответственность.
В ООН потребовали от талибов прекратить запугивания и не прибегать к насилию.
Талибы совершили теракт в Кабуле и выпустили заявление с угрозами буквально спустя несколько дней после завершения очередного раунда мирных переговоров между представителями движения Талибан и США, которые прошли в минувшие выходные в Катаре.
Обе стороны сообщили, что продвинулись в согласовании мирных договоренностей о выводе американских войск из Афганистана в обмен на прекращение нападений на американских солдат и начало переговоров с правительством страны об установлении режима прекращения огня.
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