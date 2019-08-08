Эмомали Рахмон в рамках поездки в Ховалинг 7 августа принял участие и выступил на культурном мероприятии в честь 28-й годовщины Государственной независимости РТ.

Он также открыл в местечке Дараи Мухтор района новое здание музея-заповедника имени героя таджикского народа Восе, сообщает пресс-служба главы государства.

В двухэтажном здании музея хранятся 1 тыс. 893 экспонатов, в том числе 1 тыс. 393 основных и 500 единиц вспомогательных экспонатов. Напротив здания музея установлен памятник Восе высотой 6 метров.