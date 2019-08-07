Рейс Новосибирск – Сеул был задержан на два часа из-за того, что гражданка Южной Кореи приняла свою соседку по креслу за террористку и подняла панику.
Изданию «Вести-Новосибирск» удалось найти одного из пассажиров задержанного рейса №5791 авиакомпании S7. Он рассказал, что рядом с кореянкой, которая собиралась лететь с ребенком, сидела уроженка Узбекистана, пишет ИА Фергана.
Перед вылетом и после посадки в самолет узбекистанка с кем-то общалась по телефону. Когда самолет начал разбег, она попрощалась со своим собеседником и отключила телефон.
«А ее соседке показалось, что она «попрощалась с жизнью». Дама вскочила и побежала к кабине пилота с криками «На борту террористы!», — рассказал пассажир.
Самолет резко остановился, и с помощью буксира его убрали со взлетно-посадочной полосы. К нему подъехали службы экстренного реагирования, которые провели проверку борта. «Они начали все проверять и опрашивать, смотреть под креслами и даже в багаже», — сообщил собеседник новосибирских «Вестей».
В авиакомпании S7 его слова в целом подтвердили, отметив, что «пассажир из Кореи проявила бдительность». Единая дежурно-диспетчерская служба сообщила, что все пассажиры — 161 человек — и шесть членов экипажа были эвакуированы (собеседник «Вестей» заявил, что эвакуация не проводилась).
В пресс-службе управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу добавили, что в осмотре участвовали сотрудники кинологического подразделения транспортной полиции. Каких-либо угроз безопасности, здоровью и жизни людей выявлено не было.
В итоге самолет вылетел в пункт назначения в 4:09. Запаниковавшая пассажирка с ребенком от полета отказалась, а узбекистанку сняли с рейса до выяснения обстоятельств.
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