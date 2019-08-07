Адвокат экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева заявил, что не признает правомерность решения о лишении его клиента неприкосновенности, пишет ИА Фергана.
«Этого статуса Атамбаева никто не лишал. В законе, принятом 15 мая, изложено, что экс-президент может быть лишен статуса экс-президента, но нет понятия, что именно это значит. Кто-то пытается сказать, что он автоматически лишается всех гарантий, но нет! И даже в самом законе статья 13 гласит, что "все гарантии, предусмотренные настоящей статьей, прекращаются в случае вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении экс-президента"», — отметил адвокат Сергей Слесарев.
По его мнению, решения Жогорку кенеша (парламента) о созыве специальной комиссии, о выдвижении обвинений Атамбаеву и о лишении неприкосновенности следует считать юридически ничтожными, потому что депутаты вышли за пределы своих полномочий. Адвокат пояснил, что соответствующие полномочия не прописаны в Конституции. Таким образом, если бы власти хотели правомерно отредактировать законодательство, сначала они должны были изменить Конституцию.
Адвокат заявил, что именно поэтому Атамбаев отказывается приходить на допросы в МВД, — по версии защиты, он все еще обладает неприкосновенностью, а значит, его нельзя допрашивать.
Слесарев добавил, что, даже если закон и Конституцию отредактируют, конкретно с Атамбаева снять неприкосновенность все равно будет нельзя, потому что законы, ухудшающее положение фигуранта, не могут иметь обратной силы. Когда Атамбаев обрел статус экс-президента — процедуры снятия неприкосновенности не существовало, и он имеет право на сохранение этого положения.
Журналисты поинтересовались — почему Атамбаев, не считая новый закон действующим, сразу после его вступления в силу оставил пост главы Социал-демократической партии Киргизии (СДПК). Ведь именно в этом законе прописано, что экс-президент, если хочет сохранить неприкосновенность, не должен занимать политические должности.
Слесарев ответил, что отставка Атамбаева была не выполнением требования закона, а его личным волеизъявлением. Адвокат добавил, что, вообще-то, запрет на политическую деятельность тоже антиконституционная норма. «Как гражданин, в прошлом президент может лишаться возможности участвовать в политике?» — поинтересовался он.
Атамбаев занимал пост президента с 2011 года и в 2017-м стал первым главой независимой Киргизии, оставившим пост без революции. Но вскоре у него испортились отношения с новым президентом Сооронбаем Жээнбековым, и он ушел в жесткую оппозицию. Решение о снятии с Атамбаева неприкосновенности было принято в июне 2019 года, после чего его несколько раз безрезультатно вызывали на допрос по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Атамбаев с июня почти постоянно остается в своей резиденции в селе Кой-Таш в окружении сторонников. Лишь 24-25 июля он летал в Россию, где встретился с президентом Владимиром Путиным (который по итогам встречи сказал, что Киргизия должна объединиться вокруг действующего главы государства).
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