Одних фотографий в Instagram не хватит для того, чтобы запечатлеть в памяти свои впечатления о поездке в Таджикистан. Мы собрали самую колоритную атрибутику нашей страны, которую не стыдно будет привезти родным и друзьям в подарок, а также оставить себе на память.
Джурабы
Не только стильный и памятный, но и полезный сувенир. Удлиненные носки с ярким орнаментом, чем-то похожие на укороченные гетры, изготавливают из натуральной козлиной или бараньей шерсти, так что эти стильные носочки точно согреют вас и ваших близких в холодную погоду. В этом материале вы можете узнать больше о памирских джурабах и о том, кто их создает.
Деревянный табак
Сувенир, конечно, получится тяжелый, зато эксклюзивный – мало где еще вы такой найдете. Таджикскиие деревянные тарелки создаются вручную из орехового дерева, чинаров или тутовника, и используются для особых национальных блюд – курутоба, шакароба, фатиршурбо и фатирмаска.
Еда, которая подается в табаке, приобретает особый вкус и запах. К тому же таджикский табак – это отдельный вид искусства, который обязательно обратит взоры ваших знакомых своей аутентичностью, экологичностью и искусными узорами, выполненные мастерами вручную.
Наш подробный материал о том, как из куска древесины можно сделать большую тарелку для коллективной еды – табак можно найти здесь.
Атлас
Мотивы таджикской национальной ткани – атласа вот уже много сезонов пользуются популярностью и мировых дизайнеров. К таджикскому орнаменту икат в разное время прибегали модные дома Oscar de la Renta, Balenciaga, Gucci, Roberto Cavalli, а также бренды Zara, HM, Forever 21 и L.A.M.B., созданный певицей и актрисой Гвен Стефани.
Так что отрезы из атласа станут не только модным, но и дорогим подарком, ведь его изготавливают из коконов шелкопряда. Стоимость натурального атласа в разы выше искусственного, но качество ткани будет радовать долгие годы.
Помимо отреза ткани, в Таджикистане можно закупить также разные аксессуары с национальным орнаментом – шарфы, сумки, косметички и пр.
Посмотреть на наряды из таджикских тканей можно в нашем видео.
Керамика
Секреты керамических изделий – посуды, кувшинов, ароматических ламп, которые изготавливаются таджикскими мастерами, передаются из поколения в поколение. Вся работа по созданию изделий выполняется вручную, а покрываются они узорами традиционных восточных мотивов.
О том, как создаются керамические творения, можно посмотреть здесь.
Совет! Будьте осторожны во время транспортировки таких сувениров – берите их либо в ручную кладь, либо оформляйте, как хрупкий багаж.
Таджикский корд
Привезите домой стильный, надежный и универсальный таджикский нож – корд, который хотя и относится к полноценному холодному оружию, но станет украшением любой кухни, любого стола. Таджикский корд имеет прямой клинок, одностороннюю заточку и длинную рукоять из кости, рога или дерева, так что его вполне можно использовать в хозяйственных нуждах. В частности, для нарезки мяса.
Такой сувенир нельзя проносить в салон самолета, поскольку он относится к колюще-режущим предметам. Оформляйте свой сувенир сразу в багаж.
Памирские самоцветы
Быть в Таджикистане и не накупить местные полудрагоценные камни и украшения из них – большое недоразумение. Знаменитый бадахшанский лал, бирюза, гранат, сердолик, лазурит, аметист, горный хрусталь, розовый кварц – это далеко не все, чем богаты недра Таджикистана. Необычные восточные крашения можно купить по выгодной цене, которые будут напоминать вам о горном крае еще очень долго.
Национальная тюбетейка - токи
Скорее всего, носить токи ни вы, ни ваши знакомые не будете, если только не в тематический вечер, посвящённый Таджикистану. Тем не менее, это интересный и недорогой тематический сувенир из таджикского края.
По форме, использованию цветовой гаммы, узору вышивки таджикской тюбетейки можно определить, из какого региона ее владелец: на севере тюбетейки четырехугольные, на юге и востоке - округлой формы.
Четырехугольные тюбетейки означают четыре стихии или четыре времени года, круглые символизирует форму Солнца.
Узор тюбетейки - это не только характерный художественный рисунок, но и оберег. На Памире многие узоры сохранились еще со времен зороастризма. Рисунок, расположенный сверху тюбетейки, означает солнце, узоры по бокам - "ширози" - от сглаза.
Другими традиционными таджикскими орнаментами на тюбетейках являются розы, звезды, тюльпаны, кресты, зигзаги, рудиментарные изображения животных. Очень часто изображается лилия – как символ всех четырех стихий одновременно.
Удачных вам покупок и приятных впечатлений от Таджикистана!
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