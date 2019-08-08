Депутат парламента и лидер Демократической партии Таджикистана Саиджафар Усмонзода часто идет против течения. Он известен своими смелыми заявлениями и жесткой критикой правительства и влиятельных ведомств. «Неужели он не боится?», - спрашивают наши читатели. Мы пошли и спросили.

В эксклюзивном интервью «АП» Саиджафар Усмонзода рассказал, каким должен быть президент, в чём ошибка избирателей и депутатов, почему он не боится выступать с критикой чиновников и что ценное держит у себя дома.

Он также ответил, можно ли вывести таджикский Ворух из статуса анклава в Киргизии и почему делимитация и демаркация госграницы с этой страной затянулась на такой долгий срок? И сообщил, что основная проблема Кыргызстана - это их демократия.

"Каждый приход к власти сопровождается кровопролитием. Мне в Кыргызстане рассказывали, как платили людям от 30 до 50 долларов и выводили их на митинг. Разве это демократия? Наоборот, они должны использовать нашу модель демократии. Мы не можем копировать все ценности западной демократии. Мы имеем свою историю, религию, цивилизацию, культуру, обычаи и традиции. Поэтому наше правительство объединяет эти ценности с демократией. То есть, мы создали свою модель демократии, и она более подходящая для стран Центральной Азии", - отметил он.

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