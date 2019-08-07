На предпраздничной ярмарке продукция, особенно продукты первой необходимости, реализовывалась по ценам на 10- 20 процентов ниже рыночных, а мясо по 38 сомони.

На площади у театра Камоли Худжанди областного центра при участии главы Согда Раджаббоя Ахмадзода и мэра Худжанда Маъруфа Муҳаммадзода стартовала ярмарка-продажа сельхозпродукции, сладостей и других товаров первой необходимости, приуроченная к священному празднику Иди Курбон.

На ярмарке килограмм говядины и баранины в день открытия реализовывался по 38 сомони, куриного мяса по 20 сомони, лука и моркови по 2 сомони, картофеля 1-1,5 сомони, риса 9 сомони. 50-килограмовый мешок муки продавался по 150 сомони, - сообщил АП пресс-секретарь главы города Худжанда Маъмур Юсуфов.

В целом аграрии области представили на продажу более 150 тонн продукции.

Председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода в ходе ознакомления с ярмаркой дал указания и поручения ответственным лицам еще более насытить ярмарку разнообразными продуктами.

Также он рекомендовал реализовывать продукцию по ценам на 10-20 процентов ниже рыночных, особенно продуктов первой необходимости.

Раджаббой Ахмадзода отметил, что ярмарка-продажа сельхозпродукции и продуктов первой необходимости организована в преддверии Иди Курбон согласно указаниям и поручениям президента страны с целью обеспечения изобилия праздничного дастархана жителей.

Глава области также сообщил, что в честь праздника 20 тысячам малоимущих семей будет оказана единовременная помощь в виде продуктов питания, сообщил Маъмур Юсуфов.

В ходе ознакомления с ярмаркой к председателю области обратилась малоимущая жительница города Худжанда Тухтаджон Файзиева, которая в ближайшее время намеревалась женить сына. Выслушав ее, Раджаббой Ахмадзода в качестве свадебного подарка закупил и передал ей 100 кг риса, 40 кг масла, 40 кг мяса, картофель, морковь и фрукты.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.