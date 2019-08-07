В Самарканде открылся первый социальный магазин, где каждый нуждающийся может бесплатно получить необходимую для себя или детей одежду. Открыли его местные жители Алексей Березовский и Хайрулла Мамасолиев.
Магазин, который находится на улице Гагарина, у школы №7, за короткое время благодаря постам в социальных сетях и телеграм-каналах успел стать достаточно известным местом.
«В среднем, в день нам привозят вещи до 20 человек. И столько же людей за сутки забирают их. О магазине узнали уже далеко за пределами нашей области. Начали отправлять посылки даже из Ташкента», - рассказывает волонтер Хайрулла Мамасолиев.
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Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.
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