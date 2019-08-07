За 6 месяцев текущего года в Таджикистане зарегистрировано 105 случаев проявления насилия со стороны родителей невест и женихов. С жалобами на подобные действия со стороны своих новоиспеченных родителей в Комитет по делам женщин и семьи при правительстве обратились 85 невесток и 20 домодов (женихов).
Такая печальная статистика была приведена на пресс-конференции главой Комитета Идигуль Косимзода.
«Невестки, в основном, жаловались на злословие, дурное поведение, ругань и постоянные оскорбления в свой адрес со стороны свекровей, - рассказала она журналистам. – Кроме того, их также коробит пренебрежительное отношение к имуществу невест, то, что их ограничивают во всем».
Свекровь – монстр?
В последние годы в Таджикистане наблюдается очень много случаев насилия со стороны свекровей в отношении своих невесток. Сегодня немало молодых семей, которые из-за этого распадаются и лишаются достойной жизни.
В нашем обществе после развода с мужем женщинам приходится нелегко при возвращении в родительский дом: их осуждает и семья и соседи.
Часто после такого отношения молодые женщины выбирают самоубийство как выход из создавшегося положения.
Совсем недавно жительница района Спитамен Согдийской области Шоира Турдиева была признана виновной в доведении до самоубийства своей невестки.
Она постоянно унижала жену своего сына, и та не вытерпела оскорблений, и попыталась совершить суицид. Женщине повезло: ее спасли случайные прохожие.
"Турдиева 18 марта прошлого года женила своего сына Абдумумина Тоджибоева на местной жительнице Фарангис Рахмоновой. С первых дней она систематически унижала ее человеческое достоинство", - сообщала Генпрокуратура Таджикистана.
В отношении Шоиры Турдиевой было возбуждено уголовное дело по статье 109 (доведение до самоубийства) УК Таджикистана.
Суд вышеназванного района признал свекровь виновной и приговорил ее к трем годам лишения свободы.
Однако позже суд смягчил свой приговор в отношении женщины: наказание будет считается условным с испытательным сроком на один год.
В стране за полгода зарегистрировано 33 тысячи 265 браков, что меньше, чем было за полгода 2018 года на 566. За этот период распались 6 тысяч 65 пар, и этот показатель вырос: в прошлом году за полгода развелись 5 тысяч 654 пары.
Келинка – тоже человек
Шахзода, единственная невестка в семье, так как ее муж - единственный сын у своей мамы. Молодая женщина рассказывает, что ее муж - очень хороший человек и за 8 лет совместной жизни он никогда плохого слова ей не сказал.
«Но свекровь всегда оскорбляла и унижала меня. Я даже пыталась улучшить с ней отношения и из зарплаты ежемесячно отдавала часть денег свекрови, однако она не менялась, даже еще больше стала оскорблять меня», - рассказывает женщина.
Родители женщины решили, что Шахзода больше не должна оставаться в этом доме и начать новую жизнь, они захотели ее забрать.
Однако она и ее муж воспротивились этому, потому что имели двух сыновей. Они переселились в арендованную квартиру.
В настоящее время молодая семья живет спокойно и счастливо: пара рада, что не послушалась совета старших.
«Свекровь вроде бы успокоилась и больше не интересовалась нашей жизнью. Сын вместе с внуками навещают ее, а я лишена этого «счастья», - говорит Шахзода.
Женихи - жертвы тещ
По словам Идигуль Косимзода, сегодня в таджикском обществе наблюдается тенденция, когда на своих тещ жалуются и мужчины.
«Были случаи, когда мужчины обращались к нам по поводу того, что тещи вмешиваются в их личную жизнь. Они не знают, как себя вести при этом, - рассказала глава женского комитета. - Мы помогаем им: проводим разъяснительные работы по этим вопросам и примиряем их. Это является нашей первостепенной задачей - сохранить семьи».
Косимзода советует матерям своих детей, только что заключивших браки, быть добрее к новым членам семьи, всегда поддерживать своих детей, "чтобы они жили хорошо и достойно, и воспитывали отличных детей, а не прилагать усилия, чтобы семьи детей распадались".
Следует признать, что до сих пор в большинстве регионов Таджикистана женщины обязаны быть послушными: они зависимы, и практически являются рабынями в новых семьях.
Несмотря на то, что многие социальные организации и Комитет по делам женщин и семьи в том числе, реализовали программы по предотвращению насилия в отношении женщин и девушек в семье, эта проблема так и остается нерешенной.
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