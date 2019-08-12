Во времена СССР в Центральной Азии было построено много городов, поселков городского типа и сел. Чаще всего небольшие городки строились рядом с местами добычи полезных ископаемых. Или высоко в горах или прямо посреди пустыни или степи.

Столица Казахстана – Нур-Султан – выросла посреди акмолинской степи во времена освоения целины. Но бывшему Целинограду повезло – его не забросили после окончания кампании освоения целины.

Но это скорее исключение из печальной статистики.

Kaktakto рассказывает о тех городах и поселках Центральной Азии, которым не повезло. Эти населенные пункты больше похожи на декорации к съемкам триллеров, чем на места обитания человека.

Казахстан

Жанатас

Город в Жамбыльской области возник в 1964 году на месте добычи фосфоритов в Каратауском фосфоритоносном бассейне.

Фото: goroda-prizraki-narod.ru

После распада СССР город пришел в запустение, но с 2013 года, с приходом нового инвестора, город получил вторую жизнь, заметно поправил свой внешний вид, избавившись от домов-призраков. Сейчас в городе проводится обновление инфраструктуры.

Фото: goroda-prizraki-narod.ru

Жанатас является административным центром Сарысуйского района Жамбылской области Республики Казахстан. На карте Жанатас можно найти на юге страны, на железнодорожной карте, как конечную станцию на ветке от города Тараз. В Жанатасе проживает около 23 тыс. человек.

Фото: altyn-orda.kz

Семипалатинск — 4 (Чаган)

Город, который был рожден по военному приказу для обслуживания авиабазы стратегического назначения.

Его начали строить в 1954 году, а официально как населенный пункт он был введен в 1961. Городок ликвидирован в 1994 году. В основном здесь проживал персонал расположенного в десяти километрах юго-западнее одноименного аэродрома. Там базировались самолеты дальней авиации стратегического назначения.

Фото: SmolCity.ru

Авиабаза Чаган – была второй по важности и уникальности авиабазой СССР. Здесь располагалась 79-ая бомбардировочная дивизия, на ее балансе было порядка ста бомбардировщиков ТУ-95.

В середине 90-х все войсковые части были выведены в Россию, а городок передан Республике Казахстан. После этого и гражданское население достаточно быстро покинуло Чаган.

Фото: Swalker.org

Приозерск

Город Приозерск основан в 1956 году, его населением стал военный и гражданский персонал испытательного полигона систем противоракетной обороны (ПРО) Сары-Шаган.

В годы расцвета гонки вооружений в напрочь засекреченном городе на западном берегу Балхаша жило около 100 тыс. человек преимущественно в военной форме, действовало 60 гостиниц, прекрасные дворцы культуры, рестораны, которых не было в ту пору в ином областном центре.

Фото: chrontime.com

После развала Союза и последующего сокращения полигона большинство военнослужащих уехали, бросив обжитые квартиры, и сегодня в Приозерске насчитывается всего 13 тыс. «аборигенов», из которых почти половина — россияне.

Из 90 многоэтажек в «живых» осталось около сорока. Остальные законсервированы — их окна заложены кирпичами в надежде на появление в будущем новых хозяев.

Фото: varandej.livejournal

В городе нет никакой промышленности, малый бизнес только расправляет крылья. Город закрытый, однако попасть в него становится все проще и проще.

Аркалык

Аркалык — город в центральном Казахстане, ранее центр Тургайской области. В настоящее время центр одноименного района Костанайской области. Основан в 1956 году, статус города приобрел в 1965. Город в степи, возле Тургайского бокситового рудоуправления, которое добывало около 20% бокситовой руды в СССР.

Фото: yaplakal.com

Аркалык в 1980-х годах собирались превратить в один из промышленных центров региона: он стал центром Тургайской области, в нем появился крупный аэропорт, способный принимать пассажирские авиалайнеры, началось строительство завода авиационных двигателей.



После ликвидации Тургайской области в июне 1988 года и заморозки программ развития промышленности город вошел в период сильного социально-экономического упадка, потерял 35% населения и законсервировался в виде отсталого, депрессивного города с монопрофильной промышленностью.

Фото: varandej.livejournal

Решение о расселении Аркалыка не принято. Напротив, выживание города считается стратегически важным. Однако реальность состоит в том, что ряд микрорайонов города были полностью заброшены в 1990-е. Предприимчивые бизнесмены из других регионов Казахстана разобрали часть домов и вывезли стройматериалы.

Эмба-5 (Жем)

Датой основания города считается 7 мая 1960 года, когда в десяти километрах от станции Эмба Актюбинской области Казахской ССР был забит первый реперный колышек и развернут палаточный лагерь. Город получил наименование Эмба-5.

Фото: Informburo.kz

К концу 60-х годов в городе была создана вся необходимая инфраструктура для обеспечения жизнедеятельности. Было построено несколько домов, гостиниц, магазинов, школа, детский сад, хлебозавод, котельная, водозаборная станция и водонапорная башня, госпиталь.

В 1999 году полигон был передислоцирован в Капустин Яр. После передислокации ракетного полигона вся инфраструктура города была передана Казахстану. Эмба-5 прекратила свое существование, его переименовали в Жем (это историческое название реки Эмба).

Население города в 2016 году составило 1963 человека.

Таджикистан

Шураб

Поселок городского типа в Согдийской области основан в начале XX века как поселение шахтеров.

Фото: выгода.kz

В 1936 году была построена железная дорога Шураб — Исфара. В 70-80-х годах XX века город Шураб считался одним из развитых промышленных и культурных городов в Согдийской области.

Там велась промышленная добыча бурого угля, действовал механический завод. Шахта в Шурабе глубиной 500 м является самой глубокой угольной шахтой в Таджикистане.

Фото: namtaru.ru

После распада СССР город пришел в упадок. Основной проблемой города в настоящее время является нехватка питьевой воды.

Кыргызстан

Мин-Куш

Мин-Куш возник в 1947 году как центр добычи урановой руды. Также с 1972 по 1994 год функционировал приборный завод «Оргтехника» по производству гектографов, механических карандашей и автоматических ручек с капиллярным пишущим стержнем (фломастеров), пишущих узлов (стержней) к шариковым авторучкам.

Фото: Sputnik-Кыргызстан

В 1952-2012 годах Мин-Куш имел статус поселка городского типа. После развала СССР завод закрылся и большинство жителей покинули Мин-Куш из-за безработицы.

К тому же отпугивает соседство с четырьмя оставшимися тут хранилищами радиоактивных отходов уранового производства. В 2011 году население поселка составило 3 300 человек.

Фото: Радио Азаттык

Узбекистан

Красногорский

Шахтерский поселок городского типа в Ташкентской области Узбекистана, основан в 1953 году.

Фото: orient-tracking.com

До 1979 года здесь добывали уран, затем флюорит. Сюда переезжали специалисты-горняки со всего Союза. Во время холодной войны это был аккуратный процветающий городок с «московским обеспечением». Когда рудник в 90-х годах закрылся, Красногорск стал постепенно приходить в упадок.

Фото: Fishki-net

В оставшихся многоэтажках нет отопления и горячей воды, холодная вода подается в дома по расписанию — два раза в день: утром и вечером. В 2004 году население составило 12 тыс. человек.

Муйнак

Город в Каракалпакстане на берегу Аральского моря. Он был основан в 1933 году как база промышленного рыболовства, в 1963 году получил статус города, а потом море начало усыхать.

Фото: uz24.uz

В 1980-х, чтобы не закрывать рыбоконсервный завод в Муйнаке, сюда привозили замороженную рыбу из России. В начале 1990-х рыбоконсервный завод был закрыт, началась безработица, жители стали покидать свои дома и уезжать в Нукус, Кунград и в другие города.

Участилась повторяемость пыльно-солевых бурь, заболевания населения (глазные болезни, болезни желудочно-кишечного тракта, кожные болезни). Уровень грунтовых вод упал, ускорился процесс опустынивания местности.

Фото: gazeta.uz

Оставшиеся родники оказались непригодными для питья из-за высокого содержания пестицидов. Порт превратился в кладбище кораблей.

Туркменистан

Бекдаш

Город в Балканском велояте, порт на Каспийском море. Отсюда перевозили химичсеское сырье — сульфат натрия, глауберову соль и многое другое.

Фото: Inosmi

История города началась в 1921 году, когда были построены первые три здания. В 1938 году порт отправил первые суда с химическим сырьем и его жилой фонд насчитывал несколько деревянных бараков, глиняные кибитки и юрты.

С распадом СССР в 1991 году распалось и все химическое производство. Город стал приходить в упадок, население массово уезжало в другие города. Основной проблемой стали перебои с водоснабжением. До распада СССР питьевая вода подставлялась в городок танкерами из Азербайджана.

Фото: ashkhabadka — LiveJournal

В 2002 году город получил новое название — Гарабогаз. А в 2016 в связи с малочисленностью населения город перешел в состав этрапа Туркменбаши.

Возможно ли вернуть умирающие города Центральной Азии в их первозданный вид? Наверное, возможно, но для этого нужно время и деньги. Надеемся, что наши потомки увидят возрождение этих городов.

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