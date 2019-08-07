Он нанес жене десять ножевых ударов, молодая женщина скончалась по пути в больницу, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

Милиционеры уже задержали по факту убийства, совершенного с особой жестокостью, таджикского Отелло – это 26-летний житель города Истаравшан.

«Задержанный в порыве ревности прямо в салоне такси, в котором они ехали вместе с 25-летней супругой, нанес ей десять ножевых ударов», - отмечается в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В прошлом году на территории Таджикистана было совершено 86 убийств. Самыми распространенными являются убийства, совершенные на бытовой почве.

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