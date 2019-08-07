Для дальнейшего содействия в развитии футбольной культуры, норм и стандартов в Таджикистане, представительство JICA в сотрудничестве с Федерацией футбола Таджикистана организовало мастер-классы для молодых футболистов в Душанбе 5 августа.

Мастер-класс для команд U15 и U18 проводил японский футболист г-н Наоя Шибамура, ранее игравший во многих японских футбольных клубах, а также в таких зарубежных командах как «Вентспилс» (Латвия), «Стоми Ольштун» (Польша), «Пахтакор-Ташкент» (Узбекистан). В настоящее время г-н Шибамура является главным тренером в японском клубе «Нанкацу СК».

Мероприятие было разделено на 2 части: силовые упражнения для повышения выносливости футболистов и улучшение техники и игровых навыков. По завершению, мастер-класса г-н Шибамура отметил, что на его взгляд юные футболисты Таджикистана весьма талантливы, трудолюбивы и имеют большой потенциал.

Практические занятия

Он также посоветовал футболистам продолжать практиковаться и не прекращать усилия по самосовершенствованию, так как именно это является основой профессионализма.

Ожидается, что данный мастер-класс как и другие мероприятия, проводимые под эгидой ФФТ, внесут свой вклад в дальнейшее развитие будущих поколений футболистов Таджикистана и продвижение развития спорта среди молодежи страны.

Встреча с г-ном Дилшодом Джураевым, вице-президентом Федерации футбола Таджикистана

JICA начало свое техническое сотрудничество с Таджикистаном в 1993 году путем приглашения госслужащих Таджикистана для обучения в Японии с целью получения знаний и опыта по государственному управлению и макроэкономическому развитию. На начало 2018 года общее количество участников Программы совместного создания знаний JICA, ранее называемой «Тренинг – курсы», превысило 2200 человек.

В 2006 году был открыт офис JICA в Таджикистане, и с того времени динамично реализуются различные проекты грантовой и технической помощи в таких секторах как сельское хозяйство и сельское развитие, обеспечение питьевой воды, здравоохранение, транспорт, энергетика, наращивание потенциала, а также продвижение малого и среднего бизнеса.

В настоящее время проектный портфель JICA в Таджикистане составляет 35 проекта на общую сумму более 349,6 млн. долларов США (82 млн. долларов США технической помощи и 267,6 млн. долларов грантовой помощи), из которых 11 проектов являются действующими.

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