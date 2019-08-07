Посольство Китая в Киргизии выпустило официальное заявление по поводу конфликта на руднике Солтон-Сары, который разрабатывает китайская компания Jhong ji Mining, сообщает Фергана.
В посольстве отмечают, что 5 августа митингующие местные жители «незаконно вторглись на территорию китайской компании, насильственно избили ее сотрудников, в результате чего десятки граждан КНР получили ранения». Посол Китая Ду Дэвэнь навестила раненых в больницах. Она также обсудила ситуацию с вице-премьером Киргизии Женишем Разаковым.
«Данный инцидент принес огромные экономические и физические потери компании и ее сотрудникам. Китайская сторона выражает серьезную озабоченность и сделала резкое представление кыргызской стороне», — говорится в заявлении посольства.
В документе подчеркивается:
«В течение долгих лет китайские предприятия инвестируют и занимаются бизнесом в Кыргызстане, вносят весомый вклад в улучшение благосостояния местного населения и укрепление традиционной дружбы между народами двух стран».
Конфликт вокруг золоторудного месторождения Солтон-Сары начал разворачиваться 15 июля, когда местные жители обвинили Jhong ji Mining в гибели 22 баранов. Экспертиза не подтвердила связи между гибелью животных и работами на руднике, но компания все же решила выплатить владельцам баранов компенсацию (предполагалось, что это успокоит сельчан).
Вскоре в отношении Jhong ji Mining выдвинули новые обвинения — якобы из-за рудника у двоих детей возникла кожная болезнь. Это тоже не подтвердилось экспертизой. Но конфликт продолжал нарастать, в ночь на 3 августа между двумя местными жителями и электриками, работавшими на Jhong ji Mining, произошла драка.
Наконец, 5 августа у рудника собрались около 500 протестующих, которые стали забрасывать рабочих камнями. После этого 19 человек были госпитализированы в Нарынскую областную больницу.
Еще 28 китайских рабочих обратились в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Всем им оказали помощь амбулаторно.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Барои кадом рафтори фарзандон ҷавобгӯед? Аз ТЕСТ-мо гузашта, огаҳӣ ёбед
Келинҳои тоҷик аз хушунати хушдоманҳо шикоят мекунанд!
Оғози фаъолияти сафири нави Украина дар Тоҷикистон
Бузургтарин масҷиди минтақа ба ифтихори ҷашни Истиқлолият ба истифода дода мешавад
Ҷойҳои муваққатии забҳи чорво дар Душанбе дар Иди Қурбон
Бо волидони бемасъулият чӣ мебояд кард? Душанбегиҳо посух мегӯянд
Гуруснанишинии тоҷикистонии маҳбус барои иштирок дар намоишҳои эътирозии Маскав
Интиқоли ҷасади тоҷикистониёни дар Рязан ҳалокшуда ба ватан
То Ид 5 рӯз монд. Нархҳо ба маҳсулоти ғизойӣ алҳол дастрасанд
Рейдҳои санҷиши дастурхони “хоксорона”. Интизорӣ доред?
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста