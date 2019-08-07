Национальный Банк Казахстана обяжет обменные пункты записывать данные граждан при проведении обменных операций. Об этом сообщается в проекте постановления на сайте финансового регулятора, пишет Фергана.
Если норма будет принята, после каждой обменной операции сотрудники должны будут записывать в журнале реестра данные удостоверения личности (фамилия, имя, отчество, дату выдачи, номер документа, срок действия).
Кроме того, для автоматизированного обменного пункта сумма проведенной операции не должна будет превышать 500 тыс. тенге ($1,3 тыс.).
Проект постановления также ограничивает время работы обменников с 10 до 19 часов.
Предполагается, что эти изменения могут вступить в силу с 1 января 2020 года.
В России подобная норма действует уже несколько лет. Там физическому лицу необходимо предъявлять паспорт при обмене валюты на сумму свыше 40 тыс. рублей.
В Таджикистане давно жестко
Есть ограничения и в Таджикистане: здесь обменять валюту можно только в банковских обменниках.
В 2015 году вступила в силу инструкция №211 «О порядке осуществления обменных операций с иностранной валютой» правления Национального банка Таджикистана, которая ограничивает деятельность обменных пунктов в республике. Согласно инструкции все обменные пункты упразднены, а обмен валюты могут осуществлять только кредитные организации и их филиалы в городах и районах страны.
Осуществление обменных операций в других местах категорически запрещено и несоблюдение данного требования со стороны физических лиц расценивается, как правонарушение, и влечет административную и уголовную ответственность.
Таким образом, обменная операция с наличной иностранной валютой на сумму до 14 тыс. сомони осуществляется без предоставления документа, удостоверяющего личность.
Сумма, превышающая 14 тыс. сомони, обменивается с указанием данных документа, идентифицирующего личность, за подписью кассира и печатью (штампа) учреждения, формируется в электронном виде, печатается на бумаге и выдаётся физическому лицу.
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