Национальный Банк Казахстана обяжет обменные пункты записывать данные граждан при проведении обменных операций. Об этом сообщается в проекте постановления на сайте финансового регулятора, пишет Фергана.

Если норма будет принята, после каждой обменной операции сотрудники должны будут записывать в журнале реестра данные удостоверения личности (фамилия, имя, отчество, дату выдачи, номер документа, срок действия).

Кроме того, для автоматизированного обменного пункта сумма проведенной операции не должна будет превышать 500 тыс. тенге ($1,3 тыс.).

Проект постановления также ограничивает время работы обменников с 10 до 19 часов.

Предполагается, что эти изменения могут вступить в силу с 1 января 2020 года.

В России подобная норма действует уже несколько лет. Там физическому лицу необходимо предъявлять паспорт при обмене валюты на сумму свыше 40 тыс. рублей.

В Таджикистане давно жестко

Есть ограничения и в Таджикистане: здесь обменять валюту можно только в банковских обменниках.

В 2015 году вступила в силу инструкция №211 «О порядке осуществления обменных операций с иностранной валютой» правления Национального банка Таджикистана, которая ограничивает деятельность обменных пунктов в республике. Согласно инструкции все обменные пункты упразднены, а обмен валюты могут осуществлять только кредитные организации и их филиалы в городах и районах страны.

Осуществление обменных операций в других местах категорически запрещено и несоблюдение данного требования со стороны физических лиц расценивается, как правонарушение, и влечет административную и уголовную ответственность.

Таким образом, обменная операция с наличной иностранной валютой на сумму до 14 тыс. сомони осуществляется без предоставления документа, удостоверяющего личность.

Сумма, превышающая 14 тыс. сомони, обменивается с указанием данных документа, идентифицирующего личность, за подписью кассира и печатью (штампа) учреждения, формируется в электронном виде, печатается на бумаге и выдаётся физическому лицу.

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