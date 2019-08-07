Мэр Душанбе Рустам Эмомали в преддверии мусульманского праздника Иди Курбон (праздник жертвоприношения) разрешил убой скота на территории города, но только в специально отведенных для этого местах, сообщает пресс-служба мэрии города.

В районе Шохмансур забивать скот в день праздника разрешен: на улицах Хорог 207 и 210, Шукухи, 44. В микрорайоне Хайробод скот можно забить возле местной мечети, в микрорайонах 192 и 193 в квартале №15, на улице Бустон, 107, на улице Каратегинская, 3, в микрорайоне Гулобод - возле кафе «Неъмат», на улице Имомов, 36/2, в микрорайоне Восточные холмы - в квартале 9, на улице Назаршоева 184 и 347, на улице Шоди, 65, на улице Восе 2 и 89, на улице Восифи, 1.

В районе Фирдавси это можно сделать: на улицах Карабаева 23 и 26, Мир-Али, 116, Дехоти, 23, «50-лет Таджикистана», 19, Борбада, 64, Фирдавси, 99, 35, 5/8, 9/7, Амакиева, 18, Гузарбог, 2/8, Есенина, 47/2, Краснопалочникова 13/1, Крупская, 1, 22.

В районе Сино в день праздника убой скота разрешен на улицах Пахтакор 7_ Тургенева 27, Навруз 280, Рохи нав 196, Лермотнова 3, Хувйдуллоева 12, Хаёти нав 73 и 313, Чортеппа, 47, Бунёдкорон, 24, Ободкорон, 70/2, в районе посольства США в Таджикистане, Лучоби боло, 80, Казокон, 27, Панджруд, 125, Навобод боло, 163, Хамадони, 27/3, Дехи боло, 200.

В районе И. Сомони убой скота разрешен возле Душанбинской ТЭЦ.

В период с 2007 по 2017 годы в столице забой скота был строго запрещен даже в день празднования Иди Курбон. С 2017 года новый мэр Душанбе Рустам Эмомали разрешил жертвоприношение в городе в специально отведенных местах.

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