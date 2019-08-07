Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Зохир Саидзода 6 августа принял копии верительных грамот новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Украины в Душанбе Василия Серватюка.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития двусторонних отношений между Таджикистаном и Украиной, а также взаимодействие двух стран в рамках международных организаций, сообщает департамент информации внешнеполитического ведомство Таджикистана.

Саидзода поздравил посла с назначением на эту должность и пожелал успехов в осуществлении ответственной миссии.

Еще когда президентом Украины был Петр Порошенко 16 мая текущего года он назначил новым чрезвычайным и полномочным послом в Таджикистане и по совместительству в Афганистане Василия Серватюка. До назначения в Душанбе 62-летний Серватюк был заместителем председателя Государственной пограничной службы Украины (ГПС).

До этого диппредставительство Украины в Таджикистане представлял Виктор Никитюк, которого Порошенко уволил с должности посла в октябре 2018 года. Причины увольнения не сообщались.

Виктор Никитюк был назначен послом в Таджикистан еще Виктором Януковичем - 30 августа 2012 года. До него, с 2007 года, эту должность занимал Вячеслав Похвальский (с резиденцией в Ташкенте).

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