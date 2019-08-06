В Узбекистане запущена онлайн-платформа Jamoatchilik.uz, где граждане могут публиковать свои предложения по совершенствованию законодательства, а также сообщать об актуальных событиях. Инициаторами проекта выступили общенациональное движение «Юксалиш» и центр «Стратегия развития», сообщает ИА Фергана.
«Платформа призвана расширить участие граждан и общественности в процессах реформирования в стране, вовлечь их в государственное и общественное управление, обеспечить открытость и прозрачность деятельности государственных органов, подотчетность и повысить их ответственность перед населением», — говорится в сообщении пресс-служба движения «Юксалиш».
Предпосылкой для создания онлайн-платформы стало обсуждение ситуации с незаконными сносами жилой и нежилой недвижимости в Узбекистане.
После того как в «Юксалиш» предложили пользователям направлять предложения и комментарии по данному вопросу, на электронную почту и в Telegram-бот движения поступили сотни обращений по решению в том числе и прочих проблем, препятствующих социально-экономическому развитию страны. Активность граждан привела к появлению отдельного сайта. Платформа работает бесплатно, ее услугами могут воспользоваться все желающие.
На момент публикации на сайте Jamoatchilik.uz представлено 51 предложение и 5 сообщений. Причем одно из сообщений касается актуальной темы сноса коммерческой недвижимости: пользователь из Куйичирчикского района Ташкентской области жалуется на беспредел со стороны местного хокимията (администрации), который осуществил снос частного магазина без предоставления компенсации, а теперь требует, чтобы владельцы застроили участок за свой счет, иначе землю выставят на аукцион.
Общенациональное движение «Юксалиш», созданное в начале 2019 года, призвано объединить граждан страны, соотечественников, проживающих за рубежом, и негосударственные некоммерческие организации. Его возглавил один из учредителей Экспертного совета Buyuk Kelajak («Великое будущее») Акмал Бурханов. Позднее главу «Юксалиш» приравняли к министру.
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