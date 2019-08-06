"Поскреби любого русского, найдешь татарина" – гласит мудрая французская пословица, родившаяся после неудачного военного похода Наполеона Бонапарта в Россию. Как ни парадоксально, но французы оказались правы. В родословной почти каждого пятого русского прослеживаются татарские корни, не говоря уже о том, что русский престол до середины 17 века с завидным постоянством занимали цари, в чьих жилах текла чистая татарская кровь.

Автор данной статьи, размещенной на сайте Центра Льва Гумилева, предупреждает: она не научная. Он решил не углубляться в далекое прошлое, дабы не утомлять читателей скрупулезным копанием в генеалогическом древе русских царей, а только обратить их внимание на яркие примеры из истории России.

Иван Грозный

Иоанн IV (Грозный) — старший сын князя Василия и Елены Глинской. Принято считать, что мать Ивана Грозного — литовская принцесса. Однако по мужской линии Елена Глинская — родная внучка Мансура-Кията, старшего сына эмира Золотой Орды, хана Мамая.

Иоанн IV был старшим сыном великого князя Василия и его второй жены Елены Глинской. Но о том, что он был русским царем, можно говорить с большой натяжкой. Его родная бабка по отцу была византийская царевна Софья Палеолог, а мать – Елена Глинская (которой незаслуженно приписали литовское происхождение), чистокровная татарка, приходилась по мужской линии родной внучкой Мансура-Кията, старшего сына могущественного эмира Золотой Орды, наместника крымского улуса-юрта Мамая.

К слову сказать, Мансур-Кият является родоначальником крымско-татарского бейского рода Мансуров. К сожалению, в летописях не сохранилось настоящего имени царицы Елены, которая приняла крещение, сменив на московском престоле свою предшественницу, тоже татарку, но уже из золотоордынского рода мурзы Атун Соломонию Сабурову.

Портрет Елены Глинской 24СМИ

Зато те же летописи красноречиво рассказывают о годах регентства молодой крымско-татарской княжны при малолетнем сыне Иоанне. После смерти своего мужа Елена становится фактической правительницей московского государства. Однако бояре, опасаясь, что образованная, умная, молодая царица, вместо того, чтобы жить теремной жизнью вдали от мирских сует, полностью возьмет в свои руки бразды правления, поспешили ее отравить.

Что касается самого Иоанна, то как бы бояре ни стремились с юных лет влиять на молодого царя, татарская кровь и заложенное матерью воспитание сказалось на его дружеских взаимоотношениях с крымским ханом.

Сохранилось немало сведений (главный источник – письма крымскому хану), что он свободно изъяснялся на своем родном татарском языке и относил себя к прямому потомку темника Мамая. Что касается его внешности, то не оставляет сомнения его принадлежность к Мансурам, на сохранившихся портретах Иоанна Грозного и его сына Феодора можно увидеть лицо с явно азиатскими чертами.

Грозный. Реконструкция по Герасимову.

В эпоху Грозного еще более усилилась татарская верхушка Московии. Например, во время казанского похода (1552 г.), который в истории преподнесли как завоевание и присоединение Казанского ханства к Московскому государству, войско Иоанна Грозного включало в себя больше татар, нежели войско Едигера, правителя Казани. Среди московских военачальников были «крымский царевич Тактамыш», «царевич шибанский Кудаит», «касимовский царь Шигалей», «астраханский царевич Кайбулла», «царевич Дербыш-Алей», не говоря уже о десятках тысяч рядовых татар под их началом.

Летописец тех событий большое внимание уделял чингизидам, дабы угодить своему царю, потому что русские военачальники никак не могли сравняться с первыми в знатности. То есть для московского сознания тех лет азиатский царевич был выше по знатности любого боярина-рюриковича.

Об этом говорит еще один яркий эпизод из царствования Иоанна Грозного, когда он в 1575 году удалился в Александровскую слободу, оставив вместо себя в Кремле татарина – золотоордынца-чингизида Саин-Булата (известного как Симеон Бекбулатович), ведущего свой род от того же крымского бея Мансура, но только по мужской линии.

Иван Грозный

В начале 16 века «русский» царский дом окончательно породнился с татарами. Дело в том, что отец Грозного Василий выдал свою сестру Евдокию замуж за брата казанского хана Мухаммед-Эмина, сына Нур-Султан, второй жены крымского хана Менгли Гирая, царевича Кайдулу, от этого брака у них родилась дочь, известная под именем Анастасия, которая была выдана замуж за главу боярского правительства князя Василия Шуйского.

Шуйские породнились с Иоанном Грозным, так как царевна Анастасия приходилась молодому царю двоюродной сестрой. В свою очередь, в этом браке родилась дочь Марфа, ставшая впоследствии женой боярина Ивана Бельского, происходившего из золотоордынского татарского рода.

Борис Годунов

В продолжение традиций Иоанн Грозный женил своих сыновей на татарках – старшего Ивана на Евдокии Сабуровой, а младшего Феодора на Ирине Годуновой.

Через брак своей сестры и царевича Феодора Чета-мурза, более известного под именем Бориса Годунова, породнился с царем.

Последний из Рюриковичей царь Феодор царствовал 14 лет и умер в 1598 году, не оставив наследника. Власть полностью перешла татарину царю Борису Годунову, который фактически уже правил с 15887 года.

По завещанию царя Бориса Годунова, московский трон перешел к его сыну, татарину Феодору Годунову. Однако, молодой царь не смог удержать власть в своих руках и был убит боярской группировкой.

Борис Годунов был первым выбранным царем на Руси Cyrillitsa.ru

Петр I

После трехлетнего межцарствования к власти пришла новая династия – Романовых. На момент воцарения Михаила Федоровича Романова его двоюродная сестра состояла в браке с князем Исмаилом (Семеном) Урусовым, чьи дети приходились троюродными братьями его сыну, будущему царю Алексею Михайловичу, в свою очередь вступившему во второй раз в брак с Натальей Нарышкиной.

Вот тут-то и начинается самое интересное. Для начала надо сказать, что известная российской истории Наталья Нарышкина, мать Петра Первого, была чистокровная крымская татарка. Вполне естественно, что русские историки к моменту ее рождения постарались сделать из нее русскую с далекими тюркскими корнями. Иначе и быть не могло, разве приятно было бы России раскручивать самого великого «русского» царя, в чьем генофонде были крымские татары?

Наталья Нарышкина (к сожалению, татарское имя которой до нас не дошло) происходила из крымскотатарского рода мурзы Исмаила Нарыша (Нарыш по-тюркски означает гранат). Ее отец в русской истории известный как мурза Кирилл Нарышкин женился на дочери золотоордынца мурзы Абатура.

В 1669 году Нарышкина вышла замуж за овдовевшего русского царя Алексея Михайловича и подарила ему троих здоровых детей: сына Петра и двух дочерей.

Наталья Нарышкина АиФ

Именно старший Петр кардинально отличался от своих сводных братьев от первого брака царя с Милославской, хилых, немощных и больных. Один за другим они уходили из жизни, не пережив своего отца. Остались только Феодор Алексеевич, которого поспешили женить на татарке Марфе Апраксиной, чей род восходил к тюркскому мурзе Салихмиру, и царевич Иван. Но, унаследовав трон отца, Феодор умер бездетным в возрасте 21 года. Второй же брат, Иван, чуть старше самого Петра, прожил до 30 лет, однако последние годы жизни не принимал никакого участия в государственных делах.

Бразды правления до совершеннолетия сына Петра взяла в свои руки Наталья Нарышкина, женщина нового времени, образованная, умная и властная. Именно с этого времени во главе государства становится прогрессивный крымско-татарский клан Нарышкиных.

Петр Первый Алексеевич был очень привязан к своей татарской родне. Он доверил своему дяде Льву Кирилловичу Нарышкину во время своих европейских вояжей управление Россией.

Петр I 24СМИ.ru

Да и вообще татарские гены Петра тянули его к своим соплеменникам, о чем говорит его крепкая дружба с татарином Федором Апраксиным, родным братом царицы Марфы, супруги царя Федора Алексеевича, а также с Михаилом Матюшкиным из тюркского рода мурзы Албаушу, брат которого Иван Матюшкин был женат на родной сестре первой жены Петра Лопухиной.

Петр Первый не оставил после себя наследника мужского пола, но через десять лет после его смерти трон вернула его дочь Елизавета, которая походила своим характером и манерами на свою крымскотатарскую бабку Наталью Нарышкину. По завещанию свой трон она оставила родному племяннику Петру III, сыну своей сестры Анны, в котором уже перемешалась татарская и немецкая кровь.

Итак, на русском троне три великих русских царя – Иван Грозный, Борис Годунов и Петр Первый – имели татарское происхождение. Поэтому можно смело сказать, что Россией правили татары, которых сменили немцы, так что уже последний русский царь Николай II русским мог называться с большой оговоркой.

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