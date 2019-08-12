Благодаря усилиям Хукумата города Душанбе и Программы Развития ООН, а также при поддержке со стороны частного сектора и активных граждан, в столице будут созданы условия для предоставления услуг населению города с использованием энергии солнца и энергоэффективных технологий, а также продемонстрированы инновационные и устойчивые решения для сохранения экологической среды города.
В сентябре 2019 года Ассоциация энергетиков Таджикистана приступает к реализации Краудфандинговой Кампании «Солнечный Душанбе - Dushanbe Solar City» с привлечением граждан Таджикистана, частного сектора, гражданского общества и национальных диаспор.
Основной целью кампании является сбор средств с общественности для закупки и установки солнечных панелей мощностью 4,3 кВт на социальном объекте в городе Душанбе с целью снижения выбросов парниковых газов и создания условий для предоставления услуг населению города (быстрого здорового питания и бесплатного доступа к сети Интернет)
Данная кампания будет осуществляться в рамках регионального проекта ПРООН «Строительство более динамичных и устойчивых городов - стимулирование инноваций инвестиций и вовлечения гражданского общества и граждан для производства и потребления чистой энергии» при содействии Исполнительного органа государственной власти города Душанбе, участии Комитета по делам молодежи и спорта при Правительстве РТ, Министерства промышленности и новых технологий РТ, информационной поддержке ТВ «Сафина» и медиа группы "Азия-Плюс", а также других партнеров.
В рамках кампании планируется собрать 12 000 долларов США на местном и международном уровнях для закупки планируемой солнечной фотоэлектрической системы.
Для решения данной задачи будут проведены соответствующие благотворительные мероприятия с участием граждан города и бенефициаров проекта, а также запущена и распространена рекламная компания и информационные - коммуникационные материалы.
C целью проведения успешного краудфандинга, уже ведется работа с представителями различных организаций, общественных и частных структур для привлечения новых партнерств, их участия в кампании и оказания соответствующей финансовой поддержки.
Предпосылка идеи проведения краудфандинговой кампании
Город Душанбе имеет огромные возможности по использованию солнечной энергии, количество солнечных дней здесь составляет до 300 дней в году. Основное население города составляют студенты и молодежь в возрасте от 15-32 лет.
В сфере предоставления услуг, наиболее востребованными среди молодежи и студентов являются точки быстрого питания и доступ к сети интернет.
Душанбе – это современный город зеленых парков и скверов. Однако, экосистема города подвергается опасности из-за выбросов парниковых газов, вырабатываемых ежесекундно тысячами автомобилей и промышленными предприятиями.
Идея создания энергоэффективного социального объекта в городе была предложена на одной из встреч с представителями студенческой молодежи. Далее идея была поддержана со стороны Исполнительного органа государственной власти города Душанбе в рамках региональной инициативы мэров Солнечных городов, к которой Душанбе присоединился в марте 2019 года. Руководители городских администрации стран Грузии, Молдавии и Сербии также являются участниками данной инициативы.
Возможность использования в городе электроавтомобиля, предоставляющего студентам и гражданам города бесплатный доступ к сети Интернет и доступное полезное питание, используя при этом солнечные панели, как источник электропитания, позволит продемонстрировать выгоды использования энергии солнца для создания инновационных и устойчивых решений для города, существенно снизив загрязнение воздуха и выбросы парниковых газов.
Партнеры от частного сектора
ООО «Авесто NET» выступает ведущим партнером проекта от частного сектора на основе государственно-частного партнерства с Исполнительным органом государственной власти г. Душанбе. В настоящее время достигнута договоренность о том, что данная компания берет на себя затраты на закупку первого в городе электро-автомобиля и последующей оплаты интернет услуг в течение первого года реализации проекта. Предполагается привлечение и других партнеров со стороны частного сектора.
Фудкорт на колесах и его зеленые решения
Запуск электро-автомобиля с использованием энергии солнца позволит оказать новую услугу по доступу студентов к быстрому и здоровому питанию, за счет использования экологически чистых продуктов, доставляемых из пригородных сельских хозяйств. Данная услуга полностью будет отличаться от традиционных точек быстрого питания. Ее уникальность заключается в том, что, во-первых, продукты питания будут предоставляться в Электрокаре, во-вторых, будут использоваться лишь экологически чистые изделия (инвентарь) и, в-третьих, за счет подачи электроэнергии от солнечных панелей еда внутри электромобиля будет готовиться на энергоэффективном кухонном оборудовании.
Установка на электро-автомобиле системы солнечных фотопанелей позволит преобразовать солнечную энергию в электрическую, создавая возможность жителям города быстро и эффективно заряжать свои гаджеты и обеспечивая быстрый бесплатный доступ к сети Wi-Fi. Данная услуга будет наиболее востребована среди студентов и учащихся средних специальных профессионально-технических учебных заведениях столицы, общее число которых более 135 тысяч человек.
Ожидаемые результаты и устойчивость
Посредством проведения краудфандинговой кампании по закупке, установке и использованию солнечных фотоэлектрических панелей, как источника электропитания, планируется продемонстрировать преимущества использования зеленой энергии, как в быту, так в сфере предпринимательства, для предоставления услуг (быстрого полезного питания и бесплатного доступа к сети интернет), а также протестировать новый метод мобилизации финансовых ресурсов (краудфандинг) для создания социльных проектов с участием граждан.
В социальной сети Facebook уже создана специальная страница (Dushanbe Solar City-Солнечный Душанбе) для обеспечения прозрачности реализации кампании и координации сбора средств, а также последующего информирования населения о выгодах использования возобновляемых источников энергии в Таджикистане и за ее пределами.
Для мобилизации дополнительных ресурсов и с целью повышения вовлеченности граждан будут организованы благотворительные общественные мероприятия с участием всех партнеров проекта.
Хотите поддержать «Солнечный город» и не знаете, как? Всё просто:
- зайдите на страницу кампании «Солнечный Душанбе» в соцсетях и поделитесь ею с друзьями;
- принимайте участие в благотворительных мероприятиях кампании;
- напишите организаторам [email protected]
- внесите денежный взнос в поддержку краудфандинговой кампании:
1) путем карточного перевода денежных средств (только в долларах США) посредством глобальной краудфандиговой платформы SPACE HIVE (www.spacehive.com). Кампания будет на сайте в сентябре 2019 года.
2) путем карточного перевода денежных средств (в сомони и долларах США) на банковский счёт Ассоциации энергетиков Таджикистана: в сомони - Филиал ЗАО «Первый Микрофинансовый Банк» в г.Душанбе:
БИК:350101805
к/с: 20402972118051
ИНН: 010019984
р/с: 20202972118210034896
В долларах США
CITIBANK N.A., New York
SWIFT: СITIUS33
The account of beneficiary bank 57: TRANSKAPITALBANK
A\C No. 36313578
SWIFT: TJSCRUMM
For the account of Beneficiery.name 59: FIRST MICROFINANCEBANK, DUSHANBE
SWIFT: FMBT TJ22
A\c 3011184020000000004
Ref: Account holder 70: ТЧ «Ассотсиятсияи Энергетикхои Точикистон»
A\C NO: 20206840818210034897
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