2016, концерт таджикской музыки, где учавствовали люди с ограниченными возможностями, дуэт Далера с Джамшедом Исмоиловым

Просматривая ленту социальных сетей, мы часто читаем печальные истории о людях с ограниченными возможностями, которым необходима помощь. О том, что такие люди могут быть полноценными членами общества, влюбляться, добиваться успеха, переживать, путешествовать, любить жизнь, создавать семьи, рассказывается очень редко.

Сегодня мы предлагаем вам посмотреть на инвалидов другими глазами, узнать историю жизни одного из них, чьему упорству и желанию могут позавидовать многие люди с "неограниченными" физическими возможностями.

У 24-летнего Далера Рахматова из Худжанда диагноз ДЦП. Такую болезнь вылечить невозможно, но благодаря маме и бабушке, которые с детства поддерживали его во всех начинаниях, Далер смог из беспомощного инвалида стать талантливой личностью.

кадр из клипа Далера

- Когда все мои сверстники ходили, я ползал на животе, - вспоминает Далер. - Мама бегала со мной по врачам, показывала разным специалистам, постоянно занималась моим здоровьем, учила ходить. Я не помню, чтоб я оставался хоть на миг один. Всюду со мной была моя мама и бабушка. Они поддерживали меня, вселяли уверенность, помогли полюбить себя такого, какой я есть. И да, я пошел! С костылями, но все же своими ногами!

Мама много работала. Она не хотела, чтоб я чувствовал себя ущемленным и обделенным среди моих сверстников. Но она всегда говорила мне о том, что чем бы я не занимался в будущем, я должен это делать всегда в разы лучше, чем здоровые люди.

Мальчик с детства любил индийские фильмы. Дома не было видео-проигрывателя, и он часто ходил к соседям смотреть кассеты с индийским кино. Вслушиваясь в перевод, он стал запоминать произношение и постепенно понимать речь героев.

Неосознанно копируя речь носителей языка, Далер стал употреблять целые фразы и предложения, дублировать тексты, придерживаясь темпа речи и интонацию героев.

Новогоднее выступление в детском доме

Его любимый актер Ритик Рошан стал для мальчика настоящим героем, воодушевляя его на изучение индийского языка. Сейчас подобным методом Далер обучается английскому языку.

- Ритик Рошан завоевал мое сердце своей добротой, - делится Далер. - Он близок мне тем, что имея физический недостаток – два больших пальца на руке и зная, какого это быть не таким, как все, он продолжал идти за своей мечтой. Несмотря на свою занятость, Ритик всегда находит время для помощи физическим инвалидам.

Благодаря своему кумиру, Далер стал интересоваться обычаями, праздниками, традициями и менталитетом индийского народа, увлекся индийской музыкой. Мальчик очень хочет побывать в Индии и встретиться со своим любимым актером. В июне этого года он приблизился на шаг к своей мечте.

Благодаря поддержке добрых и неравнодушных людей, в сопровождение волонтеров он посетил храм Кришны в Ташкенте, пообщался с индийскими студентами и почитателями индийской музыки.

Делар в Храме Кришны в Ташкенте

- Индусы были под впечатлением, когда узнали, что Далер – таджик, ведь он разговаривает почти без акцента - рассказывает Фарангис, волонтёр, сопровождающая парня в поездке. – Они отлично понимали друг друга.

Ташкент, со студентами из Индии

К сожалению, маме Далера не удалось наблюдать за успехами своего талантливого сына. Три года назад она скончалась от тяжелой болезни, и мальчик остался сиротой.

Смерть мамы стала для Далера огромной трагедией. Он впал в тяжелую депрессию. Но мир оказался не без добрых людей.

Далер с мамой

Соседи по общежитию, на чьих глазах рос мальчик, а также волонтеры не оставили его один на один со своим горем.

Чтоб отвлечь его от грустных мыслей и вернуть жизнелюбие, Далера стали вовлекать в благотворительные акции и мероприятия для сирот и инвалидов, устраивали в лагеря для людей с ограниченными возможностями.

Концерт в честь Дня матери - 8 марта

Сейчас парень ведет активную социальную жизнь. Обладая с детства музыкальным слухом, он развивает свой творческий талант, посещая музыкальную школу, и учится вокалу.

Помимо музыкальных выступлений на благотворительных акциях, Далер похвастался своими достижениями и на большой сцене.

На концерте ко Дню молодежи

На концертах он пел дуэтом с певцами таджикской эстрады Джамшедом Исмоиловым, Хасани Камол, Нозией Караматулло.

В своей маленькой комнатке общежития, которую обустроили и оборудовали всей необходимой техникой волонтеры, он записывает песни под знаменитые треки, пишет стихи, учит языки.

Далер

Несмотря на ограниченные физические возможности, у парня достаточно смелые и амбициозные желания – стать киноактером, исполняя экшн-роли, и петь на большой сцене.

А еще – разрушить стереотипы общества об «ущербности» и «неполноценности» инвалидов. Далер - настоящий мечтатель и романтик. Он верит, что встретит ту единственную, которая полюбит его не за физические данные, а за внутренний мир.

Несомненно, такое жизнелюбие и оптимизм могут служить примером для всех нас. И тут уместно привести цитату известного оратора, что инвалидом нас делает лишь негативное отношение к жизни.

Храм Кришны в Ташкенте

По мнению Рамзиддина Джураева, руководителя общества инвалидов Б.Гафуровского района, одним из главных барьеров адаптации инвалидов в обществе является их стереотипное мышление и неготовность социализироваться, быть активным и полноправным членом общества.

Люди с ограниченными физическими возможностями должны стараться приспособиться в обществе, насколько это возможно.

С певцом Валиджоном Азизовым

- Самое важное – это дать инвалиду возможность обучиться какому-нибудь делу и помочь трудоустроиться, - комментирует Рамзиддин Джураев. - Я сейчас говорю именно о людях с ограниченными физическими возможностями.

Инвалидность не должна вызывать жалость и желание постоянно опекать и помогать, иначе люди просто привыкнут к так называемому «иждивению». Пример Далера – отличное доказательство того, что инвалиды могут развиваться и идти вперед к своим мечтам и поставленным целям. А общество должно немного помочь им в этом.

Материал подготовлен в рамках проекта «Гражданские журналисты», который проводится при поддержке Internews в рамках Центральноазиатской медиапрограммы CAMP.