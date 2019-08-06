Представительство Минтруда Таджикистана в России подтвердило гибель шестерых граждан Таджикистана в ДТП под Рязанью и сообщило о еще шести раненных таджикистанцах.
Иброгим Ахмадов - пресс-секретарь представительства Минтруда Таджикистана в России, сообщил "АП", что личности погибших установлены. Сейчас принимаются меры по отправке тел на родину.
"Все шестеро погибших в аварии - граждане Таджикистана, среди них была и 14-летняя девочка, - сообщил Ахмадов. - Ещё шесть пострадавших граждан Таджикистана госпитализированы в больницы Рязанской области".
Он сообщил, что представительство совместно с посольством Таджикистана и диаспорой таджиков в Рязани принимают меры по отправке тел погибших на родину. Также представительство помогает пострадавшим в больницах.
В результате страшной аварии под Рязанью погибли:
1.Назримова Назира Джамшедовна, 21.07.2005 г.р.
2.Назримова Гулдона, 02.02.1983 г.р.
3.Саидов Абдулло Саидбекович, 14.09.1974 г.р.
4.Махмудов Валиджон Турсуналиевич, 08.05.1989 г.р.
5.Халилов Ислом, 1974 г.р.
6.Муллоев Фируз Бурхонович, 08.11.1977 г.р.
В Шацкую ЦРБ госпитализированы:
Ахмедов Рахмон Тохирович, 02.05.1991 г.р.
Атоев Файзали Файзуллоевич, 16.04.1988 г.р.
Баротов Фуркат Зокирович, 1971 г.р.
Алиев Самандар Валиевич, 02.03.1981 г.р.
В Сасовскую ЦРБ госпитализированы:
Назримов Джовидон Чамшедович 14.01.2007 г.р.
Саидов Саидхон Фатхуллоевич 14.08.1984 г.р.
Страшная авария произошла в Сасовском районе Рязанской области на 402-м километре трассы М-5 около пяти утра. Столкнулись микроавтобус, в котором находились 11 граждан РТ, и внедорожник Toyota Land Cruiser.
«По предварительным данным, 30-летний водитель, управляя микроавтобусом, двигаясь со стороны Москвы в сторону Челябинска, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с внедорожником Toyota Land Cruiser под управлением 58-летнего водителя», - сообщало Управление МВД РФ по Рязанской области.
По данным ГИБДД РФ, микроавтобус ехал в Таджикистан.
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