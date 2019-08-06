Эмомали Рахмон открыл в Бальджуванском районе Хатлонской области цех по переработке камней, дорогу, швейный цех, водопроводную линию и даже ресторан. Президент также провел встречи с местным населением, сообщает его пресс-служба.
В фоторепортаже вы узнаете, какие объекты открыл в Бальджуване президент. Все фото предоставлены пресс-службой главы государства.
Цех по переработке местных камней
Эмомали Рахмон в селении Калтачанор сдал в эксплуатацию цех по переработке местных камней ООО «Элегант-Бальджувон». Он оснащен современным оборудованием, здесь налажена переработка местных природных камней, в том числе мрамора, которой занимаются 20 местных жителей. Мощность переработки на первом этапе составит 12 тысяч квадратных метров, а в будущем его деятельность будет расширяться и достигнет 40 тысяч квадратных метров.
Отмечается, что на территории цеха созданы интенсивные сады по выращиванию яблок и винограда. Также построена теплица для выращивания саженцев интенсивных деревьев, а в будущем планируется создание бассейна для выращивания рыб на территории одного гектара.
Автодорога «Кангурт — Бальджувон — Ховалинг»
Президент открыл автомобильную дорогу «Кангурт — Бальджувон — Ховалинг» протяженностью почти 43 километра, ее ширина составляет 7 метров. Она возведена за счет средств гранта Азиатского банка развития.
На всем протяжении дороги построены 6 мостов, общей длиной 455 метров, 5 стоянок и другая необходимая инфраструктура. Дорога соответствует четвертой категории дорожного строительства. Работы по ремонту дороги были начаты в июле 2018 года и завершены досрочно.
Салон красоты и швейный цех
Президент также открыл двери центра обслуживания «Гулдастон». Здесь женщины района будут привлечены к работе, а молодые девушки к учебе. Первый этаж состоит из салона красоты, точки по продаже готовой одежды, зала заседаний. На втором этаже находятся швейный зал с 20 швейными машинами. Здание на площади 290 квадратных метров построено молодым предпринимателем Насимджоном Сатторовым.
Пресс-служба президента отмечает, что этот швейный цех является единственным в Бальджувонском районе, где шьется школьная форма и другие виды одежды с учетом требований заказчика.
Современный сквер
В районном центре Бальджувана Эмомали Рахмон открыл современный сквер общей площадью 80 соток. "Он создан предпринимателями при поддержке патриотически настроенных жителей района", - отмечает пресс-служба президента.
Все аллеи в сквере вымощены плитами, внутри и вокруг сквера установлены 88 современных фонарей и 24 беседки, что позволит жителями гулять в вечернее время. Здесь высажены более 4-х тысяч декоративных и тенеобразующих деревьев, более 7 тысяч сезонных и постоянных цветов.
Водопровод
В селении Калтачанор президент сдал в эксплуатацию линию питьевого водоснабжения. Питьевая вода в этой местности подается специальными наосами посредством вертикальной скважины глубиной 60 метров. Этой водой будет пользоваться четырехтысячное население селений Охбулок-1, Охбулок-2 и Солмолидашт, сообщает пресс-служба президента.
Жители этих трех упомянутых отдаленных селений в течение многих лет испытывали трудности по причине нехватки питьевой воды.
Отдел Агентства труда и занятости населения и отделение Миграционной службы
Рядом с центральным сквером района президент открыл дверит нового отделения Агентства труда и занятости населения. В здании также размещены составные структуры Министерства труда, миграции и занятости населения, в том числе филиал Государственного учреждения «Центр обучения взрослых», и отделения Миграционной службы.
Ресторан «Насими Бальджувон»
В Бальджуване президент открыл современный ресторан «Насими Бальджувон»: одновременно он может принять до 200 посетителей. Во дворе ресторана высажено 50 различных тенистых деревьев, а при входе во двор ресторана «Насими Бальджувон» построены два красивых фонтана.
Детский сад
В рамках поездки Эмомали Рахмон сдал детсад, рассчитанный на 100 детей.
Рабочая поездка президента в район продолжается.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
То Ид 5 рӯз монд. Нархҳо ба маҳсулоти ғизойӣ алҳол дастрасанд
Рейдҳои санҷиши дастурхони “хоксорона”. Интизорӣ доред?
Роҳбарии ҷавони 31-солаи тоҷик ба як ҳалқаи Давлати исломӣ дар Афғонистон
Ҳалокати 6 тоҷикистонӣ дар садамаи нақлиёти марговар дар Рязан
Шабнами Сурайё ва Юлдуз Усмонова дар Иди Қурбон ба хуҷандиҳо консерт тақдим мекунанд
Таҳияи аввалин китоби савтии афсонаҳои мардумӣ дар Тоҷикистон
Президент ба фаъолияти як қатор иншоот дар Балҷувон ҳусни оғоз бахшид
Дастури раиси пойтахт ҷиҳати ба тамошои боғу осорхонаҳо бурдани ятимону бепарасторон
Харитаи интерактивии обуҳавои рӯзи 6 август дар Тоҷикистон
Зодаи Тоҷикистон ба сӯи афсари Росгвардия дар Маскав зарфи обро партофтааст
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста