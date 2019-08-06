Сегодня, 6 августа, мы сходили на базар, чтобы узнать, начали ли повышаться цены на продукты питания перед праздником Иди Курбон - по сложившейся традиции, торговцы на рынках используют праздники, как причину для необоснованного повышения цен.

Смотрите в инфографике, что нам удалось выяснить. Цены, в принципе, пока значительно не подорожали. Иди Курбон в Таджикистане отметят 11 августа.

Кстати, напомним, что в этом году на праздник представители Комитета по делам религии, упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов намерены выйти на рейдс целью проверить накрытые дастарханы в домах жителей страны.

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