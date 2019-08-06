Московские полицейские и сотрудники ФСБ задержали трех подростков-националистов по подозрению в убийстве мигранта из Кыргызстана, пишет Фергана.
Убийство произошло 26 июля в центре Москвы, в Таганском районе, на улице Малые Каменщики. Около 22:00 трое товарищей 17, 18 и 19 лет во время прогулки в сквере напали на двух проходивших мимо кыргызстанцев — 25-летнего Ууала и 32-летнего Алтына, которые возвращались со стройки в хостел.
Как позже пояснил один из нападавших, 19-летний консультант магазина спортивных товаров, ему показалось, что мигранты были настроены враждебно и вызывающе на них посмотрели. Москвич достал газовый баллончик и распылил мигрантам в лицо едкую жидкость, затем началась потасовка, и трое приятелей вытащили ножи. Ууал погиб на месте от удара клинком в спину, раненому в руку Алтыну удалось убежать.
Молодые люди разошлись по домам, но спустя неделю их задержали. В домах у подростков изъяли холодное оружие, ножи, мачете, спецодежду с символикой, прочую атрибутику и литературу националистического толка. Пострадавший мигрант уже опознал всех троих.
Оружие было у всех, но полиция пока не установила, кто наносил удары. Двое ребят дали показания против своего младшего товарища, который оказался самым ярым приверженцем ультраправых взглядов и известным в кругах неонацистов под кличкой Белый. У него есть сообщество в соцсети с полутора тысячами последователей. Он уже попадал в полицию в мае, когда с товарищами принимал участие в разгоне гей-шествия.
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