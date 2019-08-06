Представители Комитета по делам религии, упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов проведут рейды в некоторых районах страны в Иди Курбон. Их задача - проверить накрытые дастарханов в домах жителей страны, сообщил «АП» пресс-секретарь Комитета Афшин Муким.

В Таджикистане 11 августа отметят один из главных мусульманских праздников - Иди Курбон. Как правило, в этот день мусульмане накрывают праздничный дастархан, люди ходят друг к другу в гости, поздравляют с праздником и поминают усопших.

По словам Афшина Мукима, ранее Комитет предупреждал граждан, чтобы дастарханы на праздник были скоромные. Иначе будет штраф - 5 тысяч сомони.

«Размер дастархана не ограничен, однако он должен быть скромным, так как излишества не приветствуются и в нашей религии», - напомнил Афшин Муким.

Ранее в Комитете сообщили, что должно быть на праздничном дастархане: фрукты и несколько праздничных угощений, в частности, чагалдак и орзук (традиционные мучные изделия). Сухофрукты тоже можно, но их не должно быть много.

Напомним, в связи с тем, что Иди Курбон в этом году выпадает на выходной день, жители Таджикистана будут отдыхать три дня – 10, 11 и 12 августа.

Иди Курбон традиционно начинается с праздничного намаза, который в этом году начнется в 6:00 во всех соборных мечетях Таджикистана. После намаза, по традиции, в Иди Курбон жители Таджикистана посещают могилы родных, а также навещают родственников.

С 1991 года религиозные праздники Иди Рамазон и Иди Курбон в Таджикистане объявлены нерабочими днями.

В августе 2017 года в Таджикистане были приняты поправки в Закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов». Данный закон обязывает мусульман накрывать на религиозные праздники Рамазон и Курбон скромный дастархан, не допускать расточительства и излишества.

Юристы: Сотрудники комитета не имеют полномочий входить в дома граждан

В юридической компании «Химоя» нам напомнили, что о скромных дастарханах упоминается в статье 7, ч.4 Закона Таджикистана «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в РТ», однако при этом, согласно законодательству, сотрудники комитета не имеют полномочий входить в дома граждан.

"Статья 22 Конституции РТ гласит: «Жилище неприкосновенно. Не допускается вторжение в жилище и лишение его жилища, за исключением случаев, предусмотренных законом». Есть упоминание о неприкосновенности жилища и в статье 13 Уголовно-Процессуального кодекса РТ. Таким образом, в жилище граждан никто не имеет право заходить без разрешения, более того, за нарушение неприкосновенности жилища в статье 147 УК РТ предусматривается уголовная ответственность", - отметили юристы "Химоя".

Однако, в отдельных законах республики предусматриваются случаи, когда можно проникать в жилище без согласия собственника. Есть исключительные случаи, как, например, в Законе «О милиции»: сотрудникам милиции в исключительных случаях для непосредственного пресечения преступлений дается право проникать в жилище, но в течение 24 часов им обязательно нужно об этом сообщить в прокуратуру.

Таким образом, подытоживают юристы, чтобы без разрешения собственника зайти в жилое помещение нужны законные основания.

«В статье 6 Закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в РТ», где перечисляются полномочия Уполномоченного органа и постоянной комиссии областей, городов и районов, а также джамоатов, поселков и сёл по упорядочению традиций, торжеств и обрядов, нет полномочий, дающих право на проникновение в жилье без согласия жильцов. Поскольку нарушение положений Закона «Об упорядочении традиций….» является административным правонарушением, то процессуальный порядок разрешения дел определяется Процессуальным кодексом об административных правонарушениях РТ», - сообщили в компании «Химоя».

В главе 7 ПКоАП перечисляются и раскрываются все меры обеспечения по делу об административном правонарушении. Однако осмотр жилых помещений данным Кодексом не предусмотрен. Только осмотр помещений, принадлежащих юридическим лицам или ИП.

«Поскольку в ПКОАП РТ не предусмотрена такая мера, как осмотр жилых помещений, то в рамках административных дел не разрешается проникать в жилые дома без согласия жильцов (собственников)», - резюмируют юристы.

Скромность украшает

В прошлом году "АП" провела эксперимент "Праздничный дастархан метр на полтора", чтобы проверить, хватит ли стола размером 1х1,5 метра, чтобы встретить гостей, а главное разместить на нем угощения?

Мы купили много вкусняшек: торт, конфеты, печенья, дыню и самбусу и устроили импровизированный праздник на скатерти ровно в размер с рекомендованным столом. И, знаете, мы думаем, у нас получился совсем неплохой дастархан! Кстати, обошелся он нам в 2018 году в 230 сомони.

Asia-Plus

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