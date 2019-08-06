В Нарынской области Кыргызстана у золоторудного месторождения Солтон-Сары произошел конфликт. У горнодобывающего комбината, который строит в регионе китайская компания «Жоржи Майнинг», вечером 5 августа собрались около 500 человек и потребовали, чтобы китайцы убрались с рудника и вывезли с него технику, сообщает Фергана.
После неудачных переговоров жители близлежащих сел избили сотрудников горнодобывающей компании. Местные и работники компании начали закидывать друг друга камнями.
В милиции сообщил, что пострадали около 10 человек, их госпитализировали с различными травмами. В пресс-центре Министерства здравоохранения рассказали, что в Нарынскую областную объединенную больницу к пяти часам утра поступили 20 работников Zhong Ji Mining.
«У них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. Состояние у всех пострадавших оценивается врачами как стабильное», — сообщили в Минздраве.
Весь состав областной милиции был поднят по тревоге. Милиция заявила, что контролирует ситуацию. Для переговоров с населением на место выехал губернатор Нарынской области Аманбай Кайыпов. На месте находятся министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев и его заместитель.
Золоторудное месторождение Солтон-Сары разрабатывает китайская компания Zhong Ji Mining company. Первый митинг здесь состоялся 15 июля. Жители сел Мин-Булак и Эмгекчил обвинили компанию в отравлении и падеже скота, а также во вредном воздействии на экологию, хотя ветеринарная и санитарная экспертизы не подтвердили связь между разработкой рудника и гибелью животных.
Затем китайцев обвинили в том, что из-за рудника двое местных детей заболели. При этом детям диагностировали пиодермию, которая возникает не из-за плохой экологии, а из-за снижения иммунитета и антисанитарии.
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Кулли ахбор
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Алишерджон1
Мамбети !!!
MUALLIM1
Molodsi kirgizi! Kitaisi varvarski otnosatsa k chyjim bogatstvam.