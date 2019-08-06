Экскурсии столичных беспризорников и сирот в музеи и парки Душанбе будут организованы в честь 28-годовщины государственной независимости Таджикистана.

Мэр Душанбе Рустам Эмомали утвердил план мероприятий городской администрации по празднованию 28-й годовщины государственной независимости Таджикистана, которую страна отметит в сентябре.

В честь главного праздника Таджикистана мэрия Душанбе организует спортивные мероприятия, общегородской субботник, различные конкурсы и викторины.

Основное мероприятие, посвященное главному празднику Таджикистана, пройдет вечером 9 сентября на столичном «Наврузгохе»: душанбинцам покажут театрализованное представление с участием известных таджикских исполнителей.

Источник в столичной администрации сообщил «АП», что по решению мэра, мероприятия в честь Дня независимости республики пройдут во всех районах столицы, во всех парках культуры и отдыха города.

К празднику в Душанбе будут сданы в эксплуатацию десятки объектов социально-экономического назначения, отметили в мэрии.

В этом году военного парада в честь праздника не запланировано.