Государственное телевидение Туркменистана 4 августа показало 26-минутный сюжет про отпуск президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Видео на туркменском языке, его краткое содержание пересказало «Настоящее время».

Более 28 минут из 36-минутного выпуска были посвящены тому, как президент:

- катается на лошади и велосипеде

- тестирует новое оружие правоохранительных органов

- инспектирует бассейн вместе с членами правительства и занимается с ними в тренажерном зале

слушает новый трек своего внука Керима под названием «Живи, Туркменистан! Только вперед со скоростью коня!»

- проехал на внедорожнике к "Вратам ада", горящему газовому кратеру посреди пустыни Каракум

- и завершил работу над книгой "Туркменский алабай": в кадре показали финальную подпись президента на рукописи с датой 4.08.19.

Гурбангулы Бердымухамедов был в отпуске с 15 июля по 15 августа, пишет туркменская служба «Радио Свобода».

Раньше Бердымухамедов не брал такой длинный отпуск. Кроме того, на этот раз государственные СМИ Туркменистана не сообщали, чем занят президент на отдыхе, хотя раньше делали это постоянно.

21 июля в интернете появились слухи о смерти Бердымухамедова. Власти Туркменистана опровергли их, а государственное телевидение в тот же день показало сюжет, в котором президент работает над книгой «Лекарственные растения Туркменистана», смотрит по телевизору в золоченой раме клип с внуком Куримгулы и играет с котятами.

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