Младшая дочь президента Узбекистана Шахноза Мирзиёева назначена начальником Главного управления формирования и ведения политики сферы дошкольного образования Министерства дошкольного образования, сообщила «Газете.uz», ссылаясь на пресс-службу МДО.

С декабря 2017 года Шахноза Мирзиёева работала заместителем начальника Главного управления организации деятельности дошкольных учреждений и стратегического развития МДО.



Напомним, что в апреле 2019 года старшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева Саида также получила руководящую должность. Она была назначена из заместителем директора Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации главы государства.



У Шавката Мирзиеева трое детей: две дочери и сын Миралишер, который учится в школе.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.