АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 6 АВГУСТА
- В Душанбе во всех районах стартуют ярмарки по продаже школьной формы и учебных принадлежностей. Ярмарки будут организованы: в районе И. Сомони на территории рынка «Мехргон», в районе Шохмсансур на территории рынка «Ховарон», в районе Сино при торговом центре «Сафо», в районе Фирдавси - на рынках «Корвон», «Ганджина» и «Панджшер».
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 6 АВГУСТА
1945 – Американцы сбросили атомную бомбу на японский город Хиросиму.
1961 – Второй полет человека в космос. Космонавт Герман Титов сделал 17 витков вокруг Земли за 25 часов.
2004 - Арестован глава АКН Гаффор Мирзоев, а через три дня генеральная прокуратура выдала официальную санкцию. Указом президента на должность директора АКН вновь назначен Рустам Назаров.
2011 - В Таджикистане вступил в силу закон «Об ответственности родителей за воспитание и обучение детей».
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 6 АВГУСТА
1815 – Родился русский историк и природовед Александр Миддендорф.
1869 – Родился русский геолог и географ, исследователь Каратегина и Дарваза Яков Эдельштейн.
1941-2003 – Родился композитор, лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Дамир Дустмухаммедов.
1952-2007 – Родился журналист Имомназар Холназар.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 АВГУСТА 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 26-31 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла.
По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 40-42 тепла.
По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 39-41 тепла.
По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 41-43 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 33-35 тепла.
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