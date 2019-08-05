По разным оценкам ученых-лингвистов, от трех до пяти процентов слов современного русского словаря имеют тюркское или персидское происхождение.

Kaktakto рассказывает о самых обыденных русских словах, которые, оказывается, позаимствованы из языков народов ЦА.

Алый – происходит от арабского alaw — «пламя», персидского ala — «красноватый».

Артель — происходит от тюркско-татарского корня орта — «община».

Баклажан — происходит, вероятнее всего, от турецкого patlıcan («патлыджа́н», в свою очередь, являющегося заимствованием из персидского языка) либо таджикского «باقلجان/боқлаҷон».

Богатырь — происходит от др.-тюркского *baɣatur; ср.: дунайско-булг. βαγάτουρ, тур., чагат. batur «смелый, военачальник», шорск. paɣattyr «герой», монг. (bagatur), калм. bātr̥, что означает «воин».

Боярин — происходит от др.-тюркского bai «знатный, богатый» + -är, «знатный человек».

Деньги — происходит от тюркского теңге или от хазарского тамга — «печать». Имеет также второе значение — белка, что указывает на использование пушнины в качестве денежной единицы.

Жемчуг — происходит от др.-тюркского janchu — жемчуг, заимствованного из китайского языка.

Изъян — происходит от нов.-персидского. ziyān — «вред» либо авестийский. zуānа — «вред, убыток».

Кабан — происходит от тюркского, татарского, казахского, кыпчакского kaban со схожим значением.

Карандаш — происходит от тюркского kаrаdаš — «черный камень»; ср.: тур. kara — «черный» и taş — «камень».

Карапуз — происходит от тюркского karpuz – «арбуз» с метафорическим переносом значении — «круглый и толстый, как арбуз».

Караул — происходит от тюркского karaɣul, что означает «стража или дозор».

Кинжал — происходит от тюркского, крымско.-татарского. хаnǯär — «кривой кинжал».

Кирпич — происходит от тюркскского kerpiç — «саман», татарского — kirpič, казахского — кірпіш.

Кобура — происходит от тюркского, турецкого kubur — «колчан».

Колчан — происходит от татарского kolčan, kulčan – «колчан, хранилище для стрел».

Кузов — происходит от татарского kyzau̯ — «берестяная коробка».

Лапша — происходит от тюркского, уйгурского lakča — «мелкие кусочки теста, сваренные в бульоне».

Нефть – происходит от тур. neft, от персидск. Neft — «масло».

Очаг – происходит из тюркского, чагатского оčаɣ — «очаг», «место для приготовления пищи».

Сарафан — происходит от персидского sеrāрā — «почетная одежда».

Сарай — происходит от персидского sarāi, sarā — «дворец». Персидское слово восходит к древне.-иранскому *srāða-, которое родственно готскому hrōt — «крыша».

Серьга – происходит от тюркского *śürüɣ — «кольцо», а также чагатского isirɣa, уsуrɣа — «ушные подвески».

Таракан — происходит от чувашского tar-aqan — «убегающий», тюркского täz — «убегать». Есть еще версия, что слово произошло от уничижительному употреблению тюркского tarqan или tarxan — «сановник».

Терем – происходит от кыпчакского tärmä — «женский покой».

Тюрьма — происходит от тюркского türme, татарского тат. törmä — «темница».

Утюг — происходит от тюркского корня со значением «проходить сквозь, мимо, через».

Фата — происходит от турецкого futa — «индийская тонкая ткань», арабского — futa — «салфетка».

Ханжа – происходит от турецкого ẋаdžу — «паломник».

Чемодан – происходит от персидского ǰāmädān — «место для хранения одежды», из ǰāmä — «одежда» и dân — «хранилище».